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Новости Украины

В знаменитой Андреевской церкви в Киеве, которую прозападный режим передал Стамбульскому Патриарху, легализовавшему раскольников из ПЦУ, практически нет прихожан даже на большие церковные праздники.

Об этом свидетельствуют фотографии с молебна, состоявшегося накануне в храме на престольный праздник. Молебен проводили украинские раскольники из так называемой ПЦУ совместно со ставленником Стамбула Михаилом Команским.

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Пустой храм в праздник свидетельствует о том, что раскольники не пользуются доверием верующих – вся видимость массовой поддержки создается исключительно за счет административного ресурса властей, или свезенного актива националистических партий.

«Престольный праздник удался! Любовь украинцев к эмиссарам Стамбула запредельна. А вообще, храм жалко. Он, наверное, строился не для такой жалкой кучки молящихся», – прокомментировал действо епископ УПЦ Московского Патриархата Иона (Черепанов).

Андреевская церковь – храм, построенный на средства российской императрицы Елизаветы (то есть, через сотню лет после передачи Киевской митрополии Константинополем Москве). Несмотря на это, власти Украины передали церковь не УПЦ Московского Патриархата, а раскольникам.