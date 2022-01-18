В Заксобрании Петербурга раскритиковали старт мусорной реформы

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Ответственный за ситуацию с мусором в городе будет назначен после серьезной проверки, которую ждет компания «Невский экологический оператор» (НЭО), заявили депутаты Законодательного собрания Санкт-Петербурга.

Так, парламентарии в беседе с Peterburg News раскритиковали старт мусорной реформы. По словам депутата Константина Чебыкина, в ЗакСе состоялось заседание, на котором присутствовали представители комитета по экологии и НЭО. По его словам, на совещании обсуждали вопросы о количестве машин и мусорных полигонов в Ленинградской области.

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«В ближайшее время будет проведена серьезная проверка оператора, и на все выявленные замечания будут даны наказания, и кто-то будет нести ответственность за это», — подчеркнул Чебыкин.

Парламентарий Андрей Рябоконь заявил, что самыми проблемными районами Северной столицы являются — Выборгский, Приморский, Калининский и Невский. Он отметил, что отсюда поступает больше всего жалоб.

«Если в целом рассматривать ситуацию, то вопрос к логистике, сменились подрядчики, сменился автопарк, происходит смена контейнеров, и необходимо выстроить такую единую логистическую цепочку для того, чтобы система работала. В указанных районах, видимо, это пока неэффективно происходит», — добавил Рябоконь.

По словам экс-депутата ЗакСа Юрия Бочкова, единый региональный оператор с поставленной ему задачей не справляется, хотя Петербургу было дано три года на подготовку. Он отметил, что провал мусорной реформы является комплексной проблемой.

«Здесь комплексная проблема, к сожалению, не доработало и правительство, и руководство города, и оператор, я не думаю, что здесь сбой одного источника, это комплексная проблема. Три года было дано и за три года ничего не сделано. Сейчас посетил в праздничные дни Ленобласть, и увидел, что в отличие от нашего региона, Ленобласть справляется не только с вывозом мусора, но и с уборкой, хотя территории там гораздо больше, и, я думаю, что мусора там не меньше», — заключил Бочков.

Жители Петербурга столкнулись с проблемой невывоза мусора в начале января. Отходы не вывозят со специальных площадок на протяжении нескольких недель. Комментариев от Смольного удалось добиться лишь после выхода клипа музыканта Сергея Шнурова, который осудил работу коммунальных служб. Губернатор города Александр Беглов пока что не реагировал на ситуацию.