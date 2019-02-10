В занятой ВСУ части Донбасса нет покоя боевикам – ни живым, ни мертвым

10.02.2019, Киев, Владимир Гладков

На подконтрольной Киеву территории Донбасса неизвестные сломали крест на могиле боевика «АТО».

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Об этом на своей странице Facebook сообщила министр по делам ветеранов Украины Ирина Фриз, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

«Ночью вандалы сломали крест на могиле бойца АТО, добровольца Константина Шрамко, который был похоронен в Донецкой области. Константин был патриотом всю жизнь, имел активную гражданскую позицию, был настоящим защитником нашей страны. С началом вооруженной агрессии он пошел бороться за суверенитет и целостность Украины. Умер в 2016 году в Донецкой области во время минометных обстрелов», – сообщила министр.

Также она отметила, что это не первый случай осквернения могилы АТОшника.

«За такую позицию, даже после его смерти, антигосударственные элементы продолжают ненавидеть его и пытаться отомстить, уничтожая памятник на могиле Константина. Это уже происходит во второй раз, в последний раз вандалы жгли крест и венки на могиле», – добавила Фриз.

По её словам, семья Шрамко обратилась к правоохранителям с заявлением о вандализме.

Фриз призвала представителей СБУ и руководителя «Донецкой областной гражданской-военной администрации» Александра Куца воздействовать на правоохранительные органы, чтобы они приняли все необходимые меры для предотвращения надругательства над памятниками «героев АТО».