«В Западной Европе идёт открытая подготовка к войне» – Орбан
Европа находится в шаге от войны с Россией, потому что большинство лидеров ЕС настроены агрессивно.
Об этом заявил премьер-министр Венгрии Виктор Орбан, выступая на митинге в Мишкольце, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».
«Для того, чтобы Мишкольц мог обеспечить свою молодёжь, необходимо, чтобы их не призывали в армию на Украине. Но крупнейшие европейские партии говорят о войне, а их лидеры уже подписали соглашение об отправке солдат на Украину! Они говорят, что это будут миротворцы, но я считаю, что это будут разжигатели войны.
У нас правильные и сбалансированные отношения с русскими. И это нужно ценить, потому что в будущем это будет иметь огромное значение.
А теперь давайте посмотрим, есть ли у нас друзья в ЕС? Это более сложный вопрос, мы многое потеряли. Мы остались в одиночестве. Низкий уровень германо-венгерских отношений – это потеря.
Есть несколько препятствий для достижения любой важной цели в будущем. Во-первых, нужно выйти из войны. Ещё есть шанс договориться», – сказал Орбан.
«То, что Венгрия будет втянута в войну – это реальная угроза. Это ежедневно стучится в дверь, и мне приходится закрывать её руками и ногами. Когда мы встречаемся в Европе с 27 премьер-министрами и президентами, я твёрдо заявляю, что они собираются воевать. Эти встречи – не политические переговоры.
В последнее время они больше напоминают военные советы, на которых обсуждают, как мы победим, и заставим русских заплатить высокую цену и вернуть деньги, которые мы сейчас даём украинцам.
В Западной Европе идёт настоящая подготовка к войне. Почитайте о событиях перед началом Первой мировой войны. Сначала считалось, что это будет война на Балканах, но затем она стала общеевропейской войной, а затем мировой.
Так что война совсем близко, и она уже стучится в дверь. Потому что эпицентр боевых действий находится в соседней стране», – добавил премьер.
