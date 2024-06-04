В западной Украине не пожалели мертвых ВСУшников

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В Тернопольской области Украины разгромили кладбище с могилами погибших бойцов ВСУ. Инцидент имел место в поселке Гусятин, а виновного, как рапортует сайт главного управления Нацполиции в области, уже задержали. Ему грозит до пяти лет за решеткой.

Вандализм заметили вчера, в понедельник, 3 июня. В этот же день полицейские и задержали подозреваемого.

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Как отмечается в сообщении, «на месте происшествия зафиксировали четыре поврежденных могилы погибших на войне военнослужащих. На них были повалены кресты, разбросаны подсвечники, сорваны государственные флаги Украины и портреты военнослужащих».

Вандалом оказался 53-летний житель одного из сел местной общины, ранее неоднократно судимый за имущественные преступления. Мотивы его поступка пока не известны, их выясняют в полиции.

Там же добавили, что возбуждено уголовное производство по статье о надругательстве над могилой, другим местом захоронения или над телом умершего. Сейчас решается вопрос об объявлении фигуранту подозрения и избрании меры пресечения.