В западных СМИ началась кампания по втягиванию Боснии в НАТО

06.02.2020, Москва, Елена Острякова

Дейтонские соглашения, на основе которых в 1995 году была создана Босния и Герцеговина, должны быть пересмотрены.

Об этом говорится в материале «Немецкой волны», передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Дейтонские соглашения превратили Боснию в неуправляемое государство… Законность дейтонской Конституции ставится сегодня под сомнение. Она не была создана демократическим путем и содержит много положений, противоречащих международному праву. Например, представители многих меньшинств страны, таких, как цыгане и евреи, исключаются из числа кандидатов на пост президента», – говорится в статье.

В материале напоминается, что против пересмотра выступают Сербия и Республика Сербская, которая опасается, что «Дейтон-2» поставит под вопрос само ее существование.

«Неужели Босния никогда не сможет изменить свою Конституцию, не спросив разрешения у своих не очень дружественных соседей – Сербии и Хорватии? Ну, конечно же, нет. Для этого необходимо, наконец, расчистить путь, и это требует поддержки со стороны международного сообщества, особенно ЕС», – говорится в статье.

Ранее сербский член президиума Боснии и Герцеговины Милорад Додик заявлял, что любые разговоры об изменении Дейтонских соглашений будут означать «смертный приговор для Боснии и Герцеговины» и выход Республики Сербской из ее состава.

Нынешние права Республики Сербской позволяют блокировать движение Боснии в НАТО.

«В рядах нашего народа нет поддержки идеи вступления в НАТО. Кроме того, мы не хотим быть частью организации, которая находится в недружественных отношениях с Россией», –заявлял Додик.