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04.02.2021, Москва, Владимир Гладков
 
Дзен, Запад, Медицина, Общество, Политика, Россия, Финансы, Экономика
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В западных СМИ признали превосходство России


Даже западные СМИ начали признавать эффективность российской экономики, науки и системы здравоохранения, а также рациональность введённых карантинных мер.

Об этом в эфире телеканала «Россия-1» заявил телеведущий Владимир Соловьев, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Забавно, как сейчас всё поменялось. Раньше нас обвиняли в том, что мы говорим о проблемах Запада, чтобы скрыть свои внутренние, а сейчас Bloomberg пишет: «У русских экономика сократилась значительно меньше, чем мы ожидали». Вакцина у русских оказывается такая, что Европа и Америка говорят, что нужно брать.

Они говорят: «У русских, оказывается, в отличие от нас, нет никаких жёстких антикоронавирусных мер, но есть разумные ограничения». И они, расстреливая из водомётов своих граждан, выходящих на несанкционированные митинги, говорят России: «Зачем вы задерживаете мирных граждан?». Для нас, смотрящих на это всё, вывод один – ребята, придите в чувство», – сказал Соловьев.

Напомним, ранее Будапешт договорился с Москвой о поставке в Венгрию партии вакцин, необходимой для прививания одного миллиона граждан.

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