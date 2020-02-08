В запале спора на украинском ТВ прозвучали запрещенные сведения

08.02.2020, Киев, Вадим Москаленко

Прежде, чем проклинать «советскую оккупацию», украинствующим стоило бы вспомнить, благодаря кому Украина обрела «незалежность» в границах 1991 года, и какими тиражами печатались книги на «мове» ещё 40 лет назад.

Об этом в эфире «1+1» в ходе перепалки с депутатом «Европейской солидарности» грантоедкой Викторией Сюмар заявил депутат от «Слуги народа» Максим Бужанский, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Каким образом дискриминация русского и остальных языков, кроме украинского, ведёт к «восстановлению исторической справедливости?» – спросил Бужанский расхваливающую «мовный» закон Сюмар.

«А каким образом вы дискриминированы? Вы мне ставите вопрос на русском языке, вам никто этого не запрещает. Вам дома это запрещают или в эфире? Это нормально для любой европейской страны», – отмахнулась соратница Порошенко.

«Приведу пример: согласно принятого, в том числе и вами, закона об особенностях функционирования государственного языка, государственный язык является обязательным в частных бизнесах. Вот, есть частный телеканал, и почему-то вдруг государство диктует собственнику, на каком языке ему продавать свой продукт, и покупателю диктует, на каком языке ему этот продукт покупать.

Я уже не говорю о том, что мы, таким образом, выталкиваем русскоязычного зрителя в российскую информационную повестку, но речь не об этом.

По какой-то причине государство диктует ресторатору, на каком языке ему обслуживать клиентов. Я не представляю, кто имеет право говорить хозяину ресторана, на каком языке он имеет право работать.

Это рынок: если мне не понравился язык, на котором меня обслуживают, я развернулся и пошёл в другой ресторан. Это попытка доминировать в интересах своего электората, и эта попытка была осуществлена летом 2019 года. Провалилась на выборах, но закон остался, и он действует», – сказал Бужанский, не уточнив, кто же именно заставляет Владимира Зеленского продолжать гуманитарную политику Порошенко.

«То, что касается ТВ и радиовещания, мы понимаем, что это формирует сознание, но тут есть часть государственной собственности, это не совсем частный бизнес, потому что государство предоставляет свои частоты и именно потому это подлежит регулированию, потому мы и пишем закон про медиа и формируем много других вещей.

Что касается языка, слушайте, представить себе нормальное государство, где нет меню на собственном языке в ресторанах – это тоже ненормально», – разъяснила Сюмар.

«Это государственный ресторан?» – уточнил Бажанский.

«Вы в Германии не увидите ресторана, где вы не увидите меню на немецком языке. Давайте скажем, что это норма», – начала раздражаться Сюмар.

«Из соображений рынка или потому, что государство так приказало?» – троллил пропагандистку депутат.

«Потому что нам через русский язык веками насаждали другую идеологию, другую культуру, иное мировоззрение и другой государственный интерес – не украинский, а русский!» – вскипела Сюмар.

«Виктория, скажите, каким образом наше государство оказалось в нынешних границах? Какими тиражами печатались книги на украинском языке сорок лет назад и какими они выходят сейчас? Кто нам что насаждал?» – усмехнулся Бужанский.

Отметим, что, несмотря на здравые речи в эфире ток-шоу, на практике Бужанский не так давно поддержал в Верховной раде новый закон об образовании, предусматривающий закрытие русских школ.