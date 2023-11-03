В Запорожье главный специалист по кибербезопасности оказался русским разведчиком

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В Запорожье задержан российский разведчик, работавший в областной военной администарции.

Об этом, передает корреспондент «ПолитНавигатора», сообщает пресс-служба СБУ.

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«Контрразведка Службы безопасности задержала еще одного информатора ФСБ в Запорожье. Для выполнения вражеских задач фигурант в октябре этого года устроился в областную военную администрацию. В должности главного специалиста отдела кибербезопасности ОВА он пытался скрыто получить секретную информацию о дислокации ВСУ и оборонных закупках на территории региона. Чтобы получить тайные сведения, российский «крот» пытался использовать свой доступ к серверам госучреждения», – говорится в сообщении.

Задержанным оказался житель Запорожья, инженер-радиотехник по образованию. До этого он работал на одном из местных предприятий, осуществляющих техобслуживание военной техники.

При этом сотрудничать с Россией он стал доброовльно.

«Установлено, что в сентябре этого года он по собственной инициативе предложил оккупантам свою помощь в войне против Украины. Об этом он написал в один из российских чат-ботов, созданных для сбора информации о перемещении подразделений ВСУ в прифронтовых регионах. Затем на него дистанционно вышел кадровый сотрудник ФСБ и привлек к сотрудничеству. По заданию российской спецслужбы злоумышленник скрыто снимал на телефон производственные мощности завода и находившуюся там военную технику», – возмущается украинская спецслужба.

Кроме того, разведчик «пытался найти ремонтные базы и другие логистические центры украинских защитников на территории областного центра».

В настоящее время он арестован, ему грозит до 12 лет лишения свободы.