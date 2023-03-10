В Запорожье интеграция в РФ проходит «крымскими темпами»

Интеграция новых субъектов в правовое, экономическое и социальное пространство России может занять около пяти лет.

Такое мнение высказал глава Крыма Сергей Аксенов, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Сегодня новые территории сталкиваются с проблемными вопросами, которые не попадают под прямое действие федеральных законов. Поэтому руководителям нужно иметь максимум полномочий и практически в ручном режиме находить индивидуальные решения для каждого жителя, – отметил он. – Крыму в свое время удалось успешно пройти интеграционные процессы, в том числе потому – что решения принимались в интересах наших граждан быстро и без колебаний. Мы готовы и впредь делиться своим опытом, оказывать методическую и другую помощь руководству и жителям новых регионов».

Мелитопольскому району Запорожской области, как и другим новым субъектам страны, отведено два года для полноценного вхождения в правовое поле Российской Федерации. По словам главы ВГА Мелитопольского района Андрея Сигуты, район в меньшей степени пострадал от военных действий, и поэтому экономические и социальные процессы в нем идут быстрее.

«Во-первых, у нас наверное сейчас в силу динамики – даже год не за два, а гораздо быстрее всё протекает. Благодаря Крыму у нас это всё происходит гораздо проще и быстрее, чем это происходило в ДНР и ЛНР, – указал он. – Что касается того, как происходит процесс после референдума, сейчас начинается такая в большей степени кропотливая работа перехода в законодательство Российской Федерации».

В первую очередь, Мелитопольский район оперативно получил коммунальную технику, что позволило даже в условиях СВО поддерживать жизнедеятельность населённых пунктов. Во-вторых, изменился подход по обеспечению водой.

«Если населённый пункт годами при Украине был без воды, то сейчас приобретается водовоз и поставляется вода. Уже на следующей неделе приезжают специалисты, которые будут вести разведку и бурение скважин. Поэтому все такие процессы как раз и говорят о том, что налаживается не то, что мирная жизнь, а уровень жизни, которого в некоторых вопросах при Украине не было», – подчеркнул Сигута.

В районе заработал портал Госуслуг, открыт один МФЦ и офис «Мои документы», есть задача провести паспортизацию населения к сентябрю на уровне 80%.

«Мы сегодня совместно с миграционной службой разрабатываем план, который позволит нам ускорить данный процесс. Что касается непосредственно по Мелитопольскому району, у нас проживает около 110 тысяч населения, под паспортизацию подпадают около 80 тысяч. Мы планируем на 80% до выборов, и выходим с предложением в МВД, чтобы первоначальный приём документов проходил на местах, и уже в дальнейшем люди могли как можно быстрее получить паспорта. У нас уже ускорился процесс – если изначально он длился до 3 месяцев, то сейчас до двух недель», – сообщил Сигута.

Он добавил, что в регионе уже идет начисление материнского капитала, пошёл процесс перерасчёта пенсий и обеспечение всех незащищенных слоев социальной поддержкой. Плюсом к этому стала низкая, в сравнении с Украиной, стоимость коммунальных услуг.