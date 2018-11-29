29.11.2018, Киев, Семен Дорошенко
 
Местная власть, Общество, Политика, Скандал, Украина
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В Запорожье отстояли русский язык. Надолго ли?

Городской совет Запорожья провалил голосование относительно отмены статуса русского языка как регионального на территории города, передает корреспондент “ПолитНавигатора”.

Об этом сообщает местное издание “Заноза” со ссылкой на сайт горсовета.

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Сообщается, что проектом решения была предусмотрена отмена решений горсовета О предоставлении русскому языку в городе Запорожье статуса регионального языка, О ретрансляции российских телевизионных каналов в запорожских кабельных сетях и защите прав жителей г. Запорожья на информацию 2008 года, О создании условий для дальнейшего развития русского языка в городе Запорожье 2007 года, О проведении в городе Запорожье совещательного опроса граждан (консультативного референдума) по выявлению воли граждан города Запорожье по предоставлению русскому языку статуса государственного языка наряду с украинским 2009 года.

Проект решения поддержали лишь 22 депутата. Голосовали “против” – 0. Не проголосовали – 19 народных избранников. Таким образом, решение не было принято.

Напомним, как ранее сообщал “ПолитНавигатор”, местные советы Херсона и Николаева отменили свои прежние решения о региональном статусе русского языка. Вместе с тем, стоит отметить, что ввиду отмены Конституционным Судом и  Верховной Радой т.н “закона Кивалова-Колесниченко”, служившего правовой базой для принятия местными советами решений о статусе русского языка, перспектив для длительного сопротивления украинизаторам в Запорожье нет. Скорее всего, после протеста прокуратуры и окрика из Киева, решение еще раз вынесут на голосование и националисты все-таки добьются своего.

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