В Запорожье рассказали, как пройдут выборы президента РФ

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Выборы в регионах, граничащих с зоной СВО, носили уникальный характер.

Об этом председатель Избирательной комиссии Запорожской области, Галина Катющенко заявила на всероссийской научно-практической конференции «Черноморское сотрудничество-2023» в Севастопольском государственном университете, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Наши выборы были по своему уникальны в истории избирательного процесса. Они проходили в течение 11 дней. Мы разделили территорию области на серую, красную и зеленую зоны. Наши сотрудницы, обычные женщины, выходили, можно сказать, на передовую с ящиками для голосования. Проходили каждый населенный пункт, каждый дом», – рассказала Катющенко.

По ее словам, предстоящие в 2024 году выборы президента РФ в новых регионах будут также иметь свои особенности.

«У нас будет очень много мобильных избирательных участков, потому что у нас много воинских частей. Будет увеличено число пунктов приема заявлений для того, чтобы люди из других субъектов РФ на территории Запорожской области имели возможность проголосовать. Работы в этом направлении предстоит больше, чем в остальных субъектах», – сказала Катющенко.