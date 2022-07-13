В Запорожье результативно откалибровали завод с оружием для ВСУ

Сегодня в результате ракетного удара в Запорожье была «откалибрована» крупная партия оружия и боеприпасов ВСУ.

Кадры с летящей ракетой, взрывом и задымлением публикуют очевидцы, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

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«В Запорожье прилет по заводу высоковольтной аппаратуры. Это филиал Запорожского Трансформаторного Завода. Отмечалась переброска на завод вагонов с военными грузами. Эта переброска не осталась без внимания наших военных», – комментирует военный эксперт Борис Рожин.

По информации представителя Главного совета Военно-гражданской администрации Запорожской области Владимира Рогова, удар был нанесён двумя ракетами «Калибр» из акватории Чёрного моря.

Теперь западенское невоспитанное рогульё не будет в нетрезвом виде беспокоить жителей улицы Кремлёвской и навязывать им свои хуторские правила», – пишет Рогов в своём тг-канале.

Спасибо бдительным запорожским патриотам – за точное целеуказание для удара по галицийским нацистам!

«Оружие, боеприпасы и расположение террористов Зеленского галичанского происхождения находилось на территории практически не работающего крупного запорожского предприятия на Правом берегу.

Также он проанализировал реакцию киевских властей и информационную подачу инцидента. Замглавы офиса президента Украины Кирилл Тимошенко сообщил о «квалифицированных действиях» местного руководства.

«Нацистские клоуны уже выдумывают героическую сагу, как руководитель Завода высоковольтной аппаратуры (сейчас переименован в ЭЛиЗ) вывел «работников предприятия» в бомбоубежище и спас им жизни.

Интересно, он их вывел в бомбоубежище до удара или после?

Если до удара, то кто ему сообщил об этом? Почему решили, что летящие ракеты предназначены именно для этого предприятия? Наверное, опасались неспроста. А что выгружали в бомбоубежища?» – риторически спросил Рогов.