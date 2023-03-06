В Запорожье восстанавливают все социальные программы для населения

Президент Виктор Янукович был последним законным президентом на Украине, и все, кто пришли после него, являются игрушками Запада. В России сильный президент, и государство социально ориентированное, что новые регионы уже почувствовали на себе, и еще ощутят в самом ближайшем будущем.

Об этом в эфире «Крым 24» сообщил врио губернатора Запорожской области Евгений Балицкий, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Я после Януковича всё равно президентом никого не воспринимаю, потому что Янукович был последний законно избранный президент. Всё остальное – это американское баловство, политическая мастурбация. Мы туда поставим, сюда, мы этого задвинем, того задвинем – это фигня всё. На самом деле законной власти на Украине после переворота нет. И то, что сегодня происходит на этой территории, это всё беззаконно. Потому как власть была свергнута западными странами. Это было внешнее вмешательство, и сегодня это доказано», – подчеркнул он.

В лице России в Запорожской области восстановилось социальное государство со стабильной выплатой зарплат и пенсий, адекватными расценками на коммунальные услуги и дополнительной выплатой маткапитала, которого на Украине нет даже в аналоге.

«У нас есть тепло, электричество по нормальным тарифам, возможность развиваться, конституционная защита, полиция. Да, есть, конечно, ещё проблемы с ДРГ, есть проблемы с негодяями внутри общества, которые пишут гадости всякие, призывают к убийству и так далее. Мы за это их выселяем, тех, кто подрывают мосты, или другим образом причастны к покушениям на наших граждан. Таких мы наказываем по строгости закона, вплоть до высшей меры – пожизненного заключения. Поэтому у нас на территории Запорожской области, согласно нашей социологии, достаточно высокие рейтинги президента – порядка 85%. И у меня рейтинги достаточно высокие, и это держится уже с декабря, благодаря огромной заботе нашей старой новой Родины или вечной Родины», – указал Балицкий.

Он сообщил, что по поручению президента РФ в Мелитополе будет строится новая областная больница.

«Это будет огромный межрегиональный детский центр на Херсонскую и Запорожскую области. И место определено, выделены деньги на изыскательские работы. Будем строить новое, потому что пока Запорожья нет, к сожалению, но услуги-то надо предоставлять людям и детям», – пояснил врио губернатора.

В целом, инфраструктурные планы новых регионов, которые лягут в основу их социально-экономического развития, будут представлены к 1 апреля.

«Они вылились вот в такие достаточно объёмные материалы, в которых перечислено всё, начиная от молодёжи, спорта, туризма, строительства школ, развития дорог, газовой инфраструктуры, железной дороги, – пояснил Балицкий. – Да, это паспорт будущего. Три заседания мы прошли, обсуждали каждую цифру, выискивали недостатки и недочёты, и сейчас этот документ пошёл по экспертизе, по всем министерствам и ведомствам. Мы планируем, что к 1 апреля документ должен в готовом виде лечь на стол в правительстве, которое будет подавать его на советы и на Госдуму для утверждений, чтобы это легло в бюджет. Поверьте, там не цифры 2025-2036 год, нет, это само собой, есть такие длинные проекты. Но, в основном, там всё очень в короткую, есть целый ряд моментов, которые мы будем решать прямо сейчас. Это, например, заложенные и уже согласованные 100 автобусов только для Мелитополя, и примерно еще 100 автобусов на Бердянск и Энергодар, чтобы новый вид транспорта вошёл в дом к каждому человеку, чтобы пенсионеры могли ездить действительно по льготам. Цена на перевозку упадёт, поскольку это коммунальная структура, которую контролируют не маршруточники. Пока мы не можем их заменить, но большинство маршруток не выдерживают никакой критики с точки зрения технического обслуживания и их состояния».