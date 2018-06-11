11.06.2018, Запорожье, Анастасия Самойлова

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В Запорожье задержали водителя, оскорбившего АТОшника в вышиванке

В Запорожье произошел очередной конфликт между боевиком так называемой “АТО” и водителем маршрутки, который в итоге был доставлен в полицию.

Об этом инциденте сообщает группа «Национальный корпус Запорожья» на своей странице в «Facebook», передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

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Между задержанным водителем и сотрудником правоохранительных органов состоялся следующий диалог:

-У меня забрали машину, в меня стреляли, – начал говорить он.

-Почему ты решил, что они убивают людей на Донбассе? Они защищают свою страну!

-Какую страну они защищают, от кого?

-Валентин, ты что, вообще не в себе?

-От кого они защищают, подожди…

-Ты не в себе?

-Я у тебя спрашиваю: от кого они ее защищают?

-То есть, ты считаешь, что войну начала Украина?

-Конечно.

-И ты с таким неуважением относишься ко всем, к АТОшникам, к национальному…

-АТОшники ублюдки.

-Ага, то есть, ты считаешь, что АТОшники – ублюдки, Украина – ублюдки…?

*кивает*

-Ты вообще в себе?

«Запомните лицо этого подонка. Главный персонаж этого видео – Шепитковский Валентин Валентинович – водитель маршрутного такси в Запорожье, который жестоко отозвался в адрес добровольца, участника боевых действий на востоке страны. Конфликт начался из-за того, что военный был в вышиванке, что возмутило маршрутчика.

Водитель не уважает украинскую культуру и открыто распространяет антиукраинские настроения. Во время съёмки в его крови находились 2,9 промиль алкоголя, о чём свидетельствуют результаты теста. Поклонник «русского мира» был доставлен в правоохранительные органы. Заявление АТОшника занесено в журнал единого учёта заявлений и сообщений о причиненных криминальных правонарушениях», – написали в группе.