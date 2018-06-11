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В Запорожье задержали водителя, оскорбившего АТОшника в вышиванке
В Запорожье произошел очередной конфликт между боевиком так называемой “АТО” и водителем маршрутки, который в итоге был доставлен в полицию.
Об этом инциденте сообщает группа «Национальный корпус Запорожья» на своей странице в «Facebook», передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».
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Между задержанным водителем и сотрудником правоохранительных органов состоялся следующий диалог:
-У меня забрали машину, в меня стреляли, – начал говорить он.
-Почему ты решил, что они убивают людей на Донбассе? Они защищают свою страну!
-Какую страну они защищают, от кого?
-Валентин, ты что, вообще не в себе?
-От кого они защищают, подожди…
-Ты не в себе?
-Я у тебя спрашиваю: от кого они ее защищают?
-То есть, ты считаешь, что войну начала Украина?
-Конечно.
-И ты с таким неуважением относишься ко всем, к АТОшникам, к национальному…
-АТОшники ублюдки.
-Ага, то есть, ты считаешь, что АТОшники – ублюдки, Украина – ублюдки…?
*кивает*
-Ты вообще в себе?
«Запомните лицо этого подонка. Главный персонаж этого видео – Шепитковский Валентин Валентинович – водитель маршрутного такси в Запорожье, который жестоко отозвался в адрес добровольца, участника боевых действий на востоке страны. Конфликт начался из-за того, что военный был в вышиванке, что возмутило маршрутчика.
Водитель не уважает украинскую культуру и открыто распространяет антиукраинские настроения. Во время съёмки в его крови находились 2,9 промиль алкоголя, о чём свидетельствуют результаты теста. Поклонник «русского мира» был доставлен в правоохранительные органы. Заявление АТОшника занесено в журнал единого учёта заявлений и сообщений о причиненных криминальных правонарушениях», – написали в группе.
Метки: боевики "АТО", Запорожье, Национальный корпус
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