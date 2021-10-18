В запорожских больницах наступил ковидный апокалипсис

18.10.2021 09:00 (Мск), Запорожье, Олег Самойленко

Новости Украины

Жуткие кадры распространяются в социальных сетях свидетелями происходящего кошмара в медицинских учреждениях на Украине. Пандемия в стране бьет все мыслимые и немыслимые рекорды, а условия для оказания необходимой медпомощи больным ковидом отсутствуют.

Больницы страны переполнены, а государство не в состоянии расширить коечный фонд. Распространённые видеокадры происходящего внутри медучреждений похожи на сцены из фильмов ужасов. Очевидцем были засняты условия, в которых находятся заболевшие ковидом, в одной из больниц города Мелитополя Запорожской области. На кадрах видно, что больными заполнены все палаты и коридоры. В коридорах лежат как больные, так и умершие. Само состояние больницы и её палат напоминает загоны для скота – ремонта она не видела со времён постройки в 1970-х годах.

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Полный коллапс признали и на официальном уровне.

«В городе уже перегружены все медучреждения для больных ковидом. Теперь мелитопольцев доставляют в Акимовскую и Веселовскую больницы», – рассказала заместитель директора Департамента здравоохранения облгосадминистрации Марина Воловик во время совещания у губернатора Александра Старуха с руководителями структурных подразделений.

Критическая ситуация с заболеваемостью коронавирусной инфекцией в Днепрорудном и Запорожье. Больных из Днепрорудного будут возить в Каменко-Днепровскую больницу.

Отметим, что речи о возведении новых лечебных модулей или открытии дополнительных койко-мест в профилакториях и санаториях не идёт. Больных перевозят в те больницы, где ещё остались места. Что будет дальше, когда и они будут заполнены – непонятно. Следующие кадры из ада в Мелитополе были продемонстрированы местным telegram-каналом уже на кладбище, там для жертв COVID-19 выделили целый «квартал».

Высокий рост смертности в городе подтверждается тем, что для умерших «предусмотрительно» вырыли новые могилы. Дрон снял «квартал» для жертв коронавируса сверху. Сотни свежих захоронений и пустые могилы для будущих жертв выглядят действительно жутко.

Ситуация, сложившаяся в Мелитополе, мало чем отличается от других регионов страны, где стараются не выносить сор из избы и максимально замалчивают масштабы пандемийного бедствия. В общем, в настоящее время, правительство продолжает курс «реформирования» здравоохранения по заветам печально известной Ульяны Супрун, прозванной в народе «Доктор смерть». Напомним, что её реформы полностью уничтожили на Украине остатки советской медицинской системы Семашко, а вся её деятельность сводилась к одному – меньше народа, больше кислорода.