В Запорожской области обнаружены сотни схронов украинских ДРГ

Владимир Гладков.  
03.06.2023 19:59
  (Мск) , Москва
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ВСУ-убийцы, Дзен, Диверсии, Запорожье


Украинские спецслужбы готовились к широкомасштабной диверсионной борьбе по всей территории Украины задолго до начала СВО.

Об этом в эфире интернет-канала «Соловьёв Live» заявил глава движения «Мы вместе с Россией» Владимир Рогов, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

Украинские спецслужбы готовились к широкомасштабной диверсионной борьбе по всей территории Украины задолго до начала...

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«Мы за время освобождения Запорожской области выявили сотни закладок, схронов с оружием. Причём зачастую это не просто два-три килограмма взрывчатки, пять гранат и что-то ещё. Нет, это сотни единиц взрывных устройств, килограммы взрывчатки, гранаты, стрелковое оружие, и прочее.

Если мы посмотрим, то многое из этого закладывалось ещё до начала СВО. То есть, эти черти прекрасно понимали, что эту землю они потеряют, и на будущее делали схроны, чтобы потом ими воспользоваться», – сказал Рогов.

Общественник подчеркнул, что именно по этой причине террористов очень трудно выявлять заранее – при себе ничего подозрительного они не держат.

«Как это происходит – приезжает человек абсолютно чистый, ничего у него нет. На любом блокпосту как не проверяй – всё нормально. Подходит к какому-то конкретному месту, где закладка, это достаётся и используется для какого-то террористического действия», – добавил Рогов.

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