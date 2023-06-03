В Запорожской области обнаружены сотни схронов украинских ДРГ

Украинские спецслужбы готовились к широкомасштабной диверсионной борьбе по всей территории Украины задолго до начала СВО.

Об этом в эфире интернет-канала «Соловьёв Live» заявил глава движения «Мы вместе с Россией» Владимир Рогов, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Мы за время освобождения Запорожской области выявили сотни закладок, схронов с оружием. Причём зачастую это не просто два-три килограмма взрывчатки, пять гранат и что-то ещё. Нет, это сотни единиц взрывных устройств, килограммы взрывчатки, гранаты, стрелковое оружие, и прочее.

Если мы посмотрим, то многое из этого закладывалось ещё до начала СВО. То есть, эти черти прекрасно понимали, что эту землю они потеряют, и на будущее делали схроны, чтобы потом ими воспользоваться», – сказал Рогов.