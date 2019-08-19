В Запорожской области СБУ задержала бывшего соратника Стрелкова

19.08.2019, Киев, Семен Дорошенко

В Запорожский области задержали мужчину, который воевал на Донбассе на стороне ДНР в составе отряда Игоря Гиркина (Стрелкова), передает корреспондент ПолитНавигатора.

Об этом сообщили в пресс-центре Службы безопасности Украины.



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Согласно данным спецслужбы, “житель Шахтерска, находясь на территории Донецкой области в местах лишения свободы за совершение тяжкого преступления, в апреле 2014 года был освобожден из тюрьмы при условии присоединения к рядам незаконных вооруженных формирований. В Славянске он присоединился к террористической группе под руководством Гиркина (Стрелкова).

Будучи стрелком, он принимал активное участие в захвате административных зданий Славянская, поставке из России на территорию Донецкой области оружия и боеприпасов, выполнял задачи по корректировке артиллерийских обстрелов сил антитеррористической операции, а также с оружием в руках противостоял Вооруженным Силам Украины.



Впоследствии боевик перешел в террористическое подразделение “Боевые коты” 7-й отдельной мотострелковой бригады 2-го армейского корпуса народной милиции “ДНР”. Установлено, что в 2017 году на временно неподконтрольной украинской власти территории Донетчины боевика обвинили в разбое и объявлен в розыск так называемыми правоохранительными органами “ДНР”, – говорится в сообщении.

В конце июля 2019 года задержанный прибыл на территорию Запорожской области, где скрывался у своих родственников, которые переехали в регион с началом боевых действий на Донбассе. Правоохранители задержали бывшего мятежника по месту временного проживания.

Следователи СБУ сообщили задержанному о подозрении в совершении преступления, предусмотренного ст. 258-3 (Террористический акт) Уголовного кодекса Украины. Решается вопрос об избрании меры пресечения в виде содержания под стражей. Продолжаются следственно-оперативные действия.