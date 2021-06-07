07.06.2021, Москва, Владимир Гладков

Новости Украины

На Украине делают громкие заявления по поводу опасности теракта на украинской ГТС с обвинениями в сторону РФ, однако уголовных дел в отношении своих радикалов и даже официальных лиц с призывами взорвать трубу открыто таки не было.

Об этом в эфире телеканала «Россия 1» заявил историк и политолог Владимир Корнилов, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Когда Аваков заговорил о том, что срочно проводит учения для защиты нашей гордой ржавеющей украинской газотранспортной системы с тем, чтобы Пунин её не взорвал, я задаюсь вопросом, а что если Путину она не нужна, если газ туда не хотят поставлять, что защищать? Что он по ней хочет запускать? Во-вторых, я хочу напомнить, как подопечные Авакова, всевозможные украинские националисты, праворадикалы разного толка не раз говорили, что нужно взорвать эту трубу. Пусть бы разбирался, но я не помню ни разу уголовного дела по этому поводу», – напомнил он.

Также политолог отметил, что даже официальные лица, а именно – экс-замминистра по вопросам «временно оккупированных территорий и внутренне перемещенных лиц» Юрий Грымчак, заявлял, что на Украине обсуждали возможность взрыва собственной ГТС.

«Я хочу напомнить, что Юрий Грымчак, целый заместитель министра был до очередной отсидки, так вот, он заявлял, что в 2014-2015 году, на государственном уровне, Украина обсуждала вопрос взрыва украинской газотранспортной системы. Украина собиралась взорвать свою ГТС, заявлял бывший замминистра который был причастен к делам тогда.

Что-то не вижу уголовных дел от Авакова, никто не обсуждает, почему и где, почему-то Грымчака никто по этому поводу не допросил, а это действительно сенсационное заявление», – заключил Корнилов.

Напомним, ранее глава МВД Украины Арсен Аваков допустил возможность провокаций и терактов на участках магистрального газопровода «Уренгой – Помары – Ужгород» после завершения строительства и ввода в эксплуатацию газопровода «Северный поток-2».