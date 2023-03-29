В защиту православия на Украине выступила даже мать Собчак

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Совет Федерации выступил сегодня с заявлением, осуждающим факты нарушения прав верующих на Украине.

Об этом говорится в специальном заявлении российских сенаторов, которое будет разослано во все парламенты мира, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Украинские власти фактически пытаются навязать народу Украины в качестве официальной церкви созданную при поддержке Запада околополитическую структуру, именующую себя «Православная церковь Украины». При этом каноническая Украинская православная церковь подвергается гонениям: ее храмы захватываются, общины незаконно ликвидируются, священнослужителей лишают гражданства и репрессируют. Вопиющим стало недавнее решение украинских властей лишить Украинскую православную церковь одной из ее главных святынь — Киево-Печерской лавры», – говорится в заявлении.

Также сенаторы назвали возмутительным актом надругательство над священной для мусульман всего мира книгой — Кораном.

Киевский режим практически повторяет действия французов во время нашествия Наполеона и фашистских подразделений Гитлера, считает сенатор Анатолий Широков. По его словам, церковные ценности из захваченных храмов сегодня уже активно выставляются на интернет-аукционах.

Заявление поддержала даже мама скандальной тележурналистки Ксении Собчак сенатор Людмила Нарусова, у которой обычно особое мнение по резонансным решениям.

«Я бы хотела добавить в заявление, что вся эта агрессивная политика по поводу Русской Православной Церкви в Украине началась особенно агрессивно в Великий пост, который для всех православных, независимо от юрисдикции той или иной церкви, должен быть временем мира, спокойствия и отсутствия какой бы то ни было агрессии», – сказала Нарусова.

«Как вообще можно прикасаться к монахам, святым людям?! Угрожать им, выселять их. Слушайте, это уже за гранью. Просто нет слов для того, чтобы выразить наше возмущение», – возмутилась спикер Совфеда Валентина Матвиенко.