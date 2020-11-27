В заявлении Лаврова увидели тонкий дипломатический намек в адрес Лукашенко

27.11.2020, Москва, Олег Кравцов

Вчерашние заявление главы МИД РФ Сергея Лаврова в Минске были тонким дипломатическим намеком президенту Белоруссии Александру Лукашенко о необходимости конституционной реформы.

Такое мнение, передает корреспондент «ПолитНавигатора», в комментарии «Московскому комсомольцу» высказал замдиректора Института стран СНГ Владимир Жарихин.

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Так, Лавров заявил во время встречи с Лукашенко: «Вы выступили с целым рядом инициатив, которые, я считаю, очень важны для белорусского общества».

«Заявление Лаврова было тонким дипломатическим намеком на то, что Россия соблюдает свою часть договоренностей, достигнутых в Сочи, а вот к Лукашенко есть вопросы: «Как у тебя дела с реформой Конституции и досрочными президентскими выборами? Как дела с многовекторностью, с которой ты обещал покончить, а теперь снова к ней пытаешься вернуться?» Видимо, разговор на эту тему было не самый простой», – интерпретирует заявление Лаврова политолог.

По его словам, Лукашенко не выполняет не только эти обязательства, но и те, которые связаны с военно-политической сферой, Союзным государством и так далее.

«Минск до сих пор не признал Крым частью России, возникает вопрос, почему тогда Россия признала его шестое переизбрание? Должны быть взаимные обязательства, но Лукашенко отряхнулся, пришел в себя и начал вести себя как обычно. При этом у Москвы плохой выбор: либо Лукашенко, либо Светлана Тихановская и ее команда, которые еще хуже. И Лукашенко этим беспардонно пользуется», – говорит Жарихин.