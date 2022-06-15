В здание ФСБ в Краснодаре бросили «коктейль Молотова»

15.06.2022  22:33 (Мск), Москва
Владимир Гладков.  
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Дзен, Криминал, Общество, Политика, Россия, Спецоперация, Терроризм


В Краснодаре задержали мужчину, который бросил в здание ФСБ «коктейль Молотова».

Об этом сообщает Telegram-канад «Baza», передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

В Краснодаре задержали мужчину, который бросил в здание ФСБ «коктейль Молотова». Об этом сообщает...

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«Бутылка с зажигательной смесью прилетела во входную дверь здания ФСБ на улице Мира. Случился небольшой пожар – загорелся коврик для ног около входа. Его смогли потушить сами сотрудники», – сообщают авторы канала.

Подозреваемого в попытке поджога задержали полицейские и передали его работникам ФСБ.

Полиция задержала нарушителя и передала его спецслужбам. Поджигателем оказался житель Волгоградской области 46-летний Игорь Паскарь. При досмотре у задержанного нашли тюбики с синей и желтой краской.

Тем не менее, в полиции утверждают, что Паскарь пытался поджечь здание из хулиганских побуждений. Однако ни МВД, ни ФСБ на данный момент не предоставили никаких официальных комментариев о случившемся.

Волгоградское информагентство «V» сообщает, что их земляк был судим за кражу, а также за незаконный оборот наркотиков, и даже был объявлен в федеральный розыск по некоторым статьям

«Около дверей что-то подожгли. И пожарные, и сотрудники сразу задержали этого человека, надели наручники. А он поджег и ждал, просто стоял и смотрел. Такое впечатление, что он хотел, чтобы его арестовали», – цитирует очевидцев краснодарский сайт «93.ru».

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