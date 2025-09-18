В Зе-бригаде жалуются: российские дронщики выводят из строя дорогущую аппаратуру
Украинские военные вынуждены тратить свои зарплаты на обеспечение своих подразделений.
Как передает корреспондент «ПолитНавигатора», об этом в беседе с журналистом Николаем Фельдманом завил оператор-дронщик отдельной президентской бригады ВСУ с позывным «Халк».
«Мы тратим немало денег, которые, которые выплачивают, тех 120 тысяч гривен [около 2900 долларов], я вам скажу, не хватает совсем. Тебе нужно прокормить семью, прокормить себя, а потом еще обеспечить и скинуться на подразделение. То есть мы каждый месяц по два раза скидываемся на свои потребности», – жалуется военный.
По его словам, те, кто должен обеспечивать подразделение, этого не делают.
Он рассказал, что ВС РФ уничтожили позицию президентского полка, на которой было оборудование ценой до трех миллионов долларов.
«Почему у нас такие большие сборы? Это из-за того, что враг нас вычисляет, мы теряем имущество. Нам легче выходить с позиций целыми, ранеными, но главное живыми. К сожалению, аппаратуру мы так не можем доставать оттуда, потому что мы уже подвергаем себя опасности и можем погибнуть», – резюмировал «Халк».
