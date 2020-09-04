В Зе-команде официально признали, что население Донбасса для них – не люди

04.09.2020, Киев, Вадим Москаленко

«Министр Украины по вопросам реинтеграции временно оккупированных территорий» Александр Резников призвал западные и националистические организации принять участие в возвращение под контроль Киева «человеческого капитала» Донбасса.

Соответствующий документ опубликовал на своей странице в Facebook экс-депутат Верховной рады Алексей Журавко, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Министерство по вопросам реинтеграции временно оккупированных территорий Украины, с целью обеспечения для условий возвращения людского капитала, стабильного развития и роста социально-экономических показателей, пострадавших в результате вооруженной агрессии Российской Федерации, информирует о начале работы над проектом Стратегии экономического восстановления Донбасса», – говорится в документе, подписанном главой ведомства Александром Резниковым.

Также в документе предлагается всем желающим присоединиться к проекту и принять участие в его разработке. Бумагу разослали в почти сотню организаций, большинство из которых – иностранные, такие как «Программа развития ООН на Украине», «Агентство США по международному развитию на Украине», «Европейская Бизнес Ассоциация», «Международная бизнес ассоциация», «Enterprise Europe Network», и другие. Есть среди них и откровенно националистические: «Крымская солидарность», «Группа патриотов», «Патриоты Донбасса» и пр.

Алексей Журавко, комментируя попавший к нему в руки документ, заявил, что даже не смог с первого раза поверить в увиденное.

«Думал, это шутка, когда увидел эти документы в социальных сетях. Три раза перечитал. Не поверил!

Перезвонил одному интересному человеку в Украине. Фамилию и его имя, по известным соображениям, не могу называть. Отправил ему документ. Он мне сказал, что такой документ есть. Это не фейк! Вы не поверите, я впал в ступор! Неужели, они, таким образом, хотят интегрировать Донбасс в Украину?!

Друзья! Стоит всем прочитать. Жители Донбасса – это просто для них мусор, так называемый «людской капитал», как и автомашины, станки, ведра, лопаты, грабли и т. п.

Выходит, что население Донбасса, по версии правительства Украины, – это не люди! А лишь говорящие средства производства, т. е. обогащения тех, кто захватил власть в Украине», – написал он.

Также экс-депутат призвал всех жителей Донбасса ознакомиться с документом, чтобы понять, кем на самом деле их считает киевская власть.

«Хочу вам озвучить свой вывод. Этот документ явно готовился не в Украине, а за рубежом, т. к. в Европе и в Америке именно так думают и так считают, что в Украине люди – это средства для обогащения и зарабатывания денег. А министерства и Зеленский подписали и утвердили обозначение человеку, как простому ресурсу, т.е. перевожу: кастрюли, машины, деньги и всякое подобное имущество.

Стыд! Позор! Таким методом Министерство по вопросам реинтеграции временно оккупированных территорий хочет вернуть Донбасс. Подписал этот документ явный неадекват, вице-премьер Украины Алексей Резников. Это мне напоминает эпоху рабовладельцев Римской империи, о которой нам рассказывали в школах.

Люди! Вы что не видите, что происходит?! Украину, ее народ, уничтожает уже сформировавшееся в Украине сословие паразитов, которое будет делать видимость «демократии», а на самом деле, не выпуская власть из своих рук, будет фашистскими методами регулировать численность необходимого им количества населения, в том числе и качество, уровень жизни людей в Украине», – резюмировал Журавко.