В Зе-команде отметились очередным циничным русофобским заявлением

05.05.2020, Киев, Вадим, Москаленко

Глава так называемого Украинского института нацпамяти Антон Дробович заявил, что якобы сегодня в Донбассе Украина точно так же противостоит «агрессору», как и 75 лет назад воевала против коммунистических и нацистских захватчиков.

Соответствующий видеоролик опубликовала пресс-служба Института нацпамяти, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Мы выбираем европейскую модель памяти под лозунгом «Никогда снова», а не манипулятивную агитку «Можем повторить». Только негодяи или те, что не понимают пекла войны, могут желать её повторения.

Сейчас Украина так же воюет с агрессором. Сегодня это путинская Россия, которая посягает на нашу территорию, пробует разрушить международную систему безопасности и угрожает миру в Европе. Эта борьба длится уже шесть лет, и мы не имеем права проиграть, потому что точно так же, как и 75 лет назад, мы защищаем родную землю.

Мы помним, что мощь наших Вооруженных сил является гарантией существования страны, а также гарантией прав и свобод человека и гражданина», – заявил пропагандист.

Примечательно, что Антон Дробович не только приравнял СССР к гитлеровской Германии, но и не стал скрывать службы многих украинцев Третьему Рейху.

«Трагедия украинского народа во время Второй мировой войны заключалась в том, что он был разделён между несколькими странами. Украины были вынуждены воевать за чужие интересы, часто друг против друга. За господство над Украиной воевали и нацисты, и коммунисты, которые одинаково не считались с ценой человеческой жизни.

Единственным по-настоящему украинским субъектом в годы войны было освободительное движение – люди и организации, которые боролись за независимость Украины от обоих тоталитарных режимов», – резюмировал русофоб.