В Зе-Офисе никто не нацелен на возвращение Донбасса

07.09.2020, Киев, Вадим Москаленко

В вопросе возвращения Донбасса под контроль Украины – как на результат в Киеве никто не работает: команда Зеленского заинтересована в бесконечном процессе с установкой на извлечение из него выгод для собственного пиара.

Об этом на пресс-конференции в Киеве заявил политолог Даниил Богатырёв, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Недавно с неожиданно конструктивной инициативой выступил Витольд Фокин. Он предложил просто взять и выполнить Минские соглашения, внезапно. На что в Офисе президента тут же открестились. Всё это говорит о том, что в Офисе президента не нацелены на результат, там нацелены на процесс и на то, чтобы показать промежуточные итоги в виде «хорошего результата» перед местными выборами.

В частности, очень много говорилось еще три недели назад о том, чтобы провести встречу в Нормандском формате на высшем уровне до местных выборов. Очевидно, что это такой элемент, при помощи которого Офис президента пытался поднять рейтинг главы государства, который частично проецируется на его партию, в том числе и на местных выборах.

Но, также мы должны понимать, что ни в России, ни в Германии и Франции – не сидят дураки. Они понимают прекрасно, зачем Украина хочет это делать, и просто не дают возможности провести эту встречу. В первую очередь, этого не дает сделать российская сторона.

Может быть, с этим связано и очередное обострение на линии соприкосновения. Я не исключаю этого. Может быть, там какие-то стихийные процессы пошли и т.д. Но мы должны понимать, что без разведения войск – это будет повторяться раз за разом», – заявил Богатырёв.

При этом, по его словам, главная проблем в том, что у Офиса президента нет никакой стратегической позиции по ЛДНР – «там не знают, что делать с Донбассом в случае, если он вернется под контроль Украины».

«Вот, просто, не знают. Нет никакой стратегии, нет никакой уверенности, что удастся предотвратить эксцессы. Там, в Офисе президента, вероятно, считают население этой территории не своим электоратом, невыгодным для себя с точки зрения проведения очередных парламентских, президентских или внеочередных выборов.

Поэтому на возвращение Донбасса как на результат там никто не работает, а работают на бесконечный процесс, на извлечение из него каких-то пиар выгод.

Хорошо, конечно, если удается достигнуть перемирия ситуативного или разведения войск на каких-то участках отдельных, но не более того», – подытожил политолог.