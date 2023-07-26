В Зе-офисе подгорело: Россия демонстративно нас унизила

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Россия фактически поставила всех на колени своим заявлением, что будет расценивать как законные цели все суда, следующие в украинские порты.

Об этом, передает корреспондент «ПолитНавигатора», заявил советник главы офиса президента Украины Михаил Подоляк.

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«Россия открыто говорит миру, что если будете пытаться заехать, заплыть в порты Украины, мы будем считать, что эти судна являются для нас вражескими целями, и мы будем их уничтожать. Вы понимаете, что Россия просто демонстративно унижает всех, ставит на колени – нет никакого коммерческого или гуманитарного судоходства в акватории Черного моря», – сказал чиновник в эфире украинского пропагандисткого телеканала FREEDOM.

Он возмущен, что российское предупреждение не вызвало «надлежащей реакции».

«Вы видите заседание Совета Безопасности ООН? Вы видите принятие каких- то документов, которые должны четко говорить о том, что Россия, если подобное поведение будет, сразу получит отстранение от международных площадок, какие-то иски, финансовые ограничения, наложенные дополнительно кроме санкций, получит военные проблемы и так далее?», – говорит советник главы президентского офиса.

По его словам, не наблюдается у мира «желание защищать глобальные правила».

«Нам долго рассказывали, что существует морское международное право. Нет ничего, фикция оказалась», – резюмировал Подоляк.

На это заявление обратил внимание военный обозреватель Юрий Подоляка.

«Судя по растерянным словам советника Зеленского, наши по дунайским портам приложились накануне очень удачно», – считает эксперт.