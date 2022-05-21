В Зе-офисе собрались «вылечить Россию» при помощи Запада

Украина должна с помощью «мирового сообщества» нанести военное поражение Российской Федерации.

Об этом в эфире финансируемого Госдепартаментом США и признанного в РФ иноагентом ресурса «Настоящее время» заявил советник главы офиса президента Украины Михаил Подоляк, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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Подоляк отнес Украину к «современному «гуманистическому сообществу» и захотел, чтобы в нем была и Российская Федерация.

«Было бы крайне важно, чтобы Россия потерпела поражение в этой войне для того, чтобы вся эта истерия, немыслимая пропаганда тоже потерпела поражение. Тогда Россия сможет, наверное, обновиться изнутри и, может быть, прийти к какому-то другому общественному консенсусу, по каким правилам надо жить.

Иначе, если Россия сегодня не проигрывает, по крайней мере, не получит существенного проигрыша, то эта вся ситуация консервативная, которую мы сегодня наблюдаем, эта вся истерика, безумие, оно законсервируется и через какое-то время опять прорвет. Это будет гнойник. Я считаю, что поражение Российской Федерации сейчас – это ключевая задача мирового сообщества, с точки зрения лечения Российской Федерации.

Парадоксальная мысль. Если мы хотим сохранить такую страну, как РФ, сохранить общество, дать возможность этой цивилизации дальше развиваться, то, наверное, необходимо, чтобы она проиграла, переосмыслила себя и уже в другом виде существовала. Наверное, она тогда сможет интегрироваться в современное гуманистическое сообщество, в котором мы, например, Украина, находимся», – заявил Подоляк.