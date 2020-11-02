В Зе-правительстве открыто описали масштабы будущей зачистки Донбасса

02.11.2020, Киев, Вадим Москаленко

Киев в случае гипотетического возвращения Донбасса под свой контроль планирует отправить в регион специально подготовленных госслужащих – учителей, журналистов, и даже мэров с депутатами.

Об этом в эфире «5 канала» заявил вице-премьер-министр Украины Алексей Резников, косвенно дав понять масштабы политической зачистки в Донецке и Луганске, которую готов провести Киев.

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«Мы должны понимать, что реинтеграция Донбасса – это дело поколений, и нужно к этому готовиться. Должно быть, понимание национального восприятия о том, что нам придётся говорить, что у нас уже есть наследие, с которым мы будем работать.

Нам нужен 21 миллиард долларов только для восстановления, это по оценкам Венского института, это не я и не украинские экономисты считали. Это огромный пласт работы, надо это понимать и уже готовить людей.

Мы сегодня планируем делать центр по подготовке людей, которые поедут туда осуществлять украинскую власть на местах после деоккупации. Это будут мэры, руководители военно-гражданских администраций, будущие депутаты, учителя и журналисты. Они должны знать, как работать с людьми», – сказал он.

Как сообщал «ПолитНавигатор», ранее в Киеве неоднократно заявляли о необходимости поражения жителей Донбасса в правах на протяжении нескольких лет в случае возможного захвата ЛДНР украинской армией. Сторонникам России заранее советуют уезжать из родных городов под угрозой репрессий, остальные как минимум будут лишены права на участия в выборах, трудоустройстве по специальности и т.п.