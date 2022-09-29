В земельном комитете Госсовета Крыма дали первые комментарии по выделению участков бойцам СВО

Новости Украины

Госсовет Крыма уже на следующем заседании в октябре представит доработанный и согласованный с федеральными органами законопроект о предоставлении земельных участков крымчанам, участвующим в специальной военной операции.

Об этом в эфире радио «Крым» сообщила председатель парламентского комитета по имущественным и земельным отношениям Евгения Добрыня, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

Подпишитесь на новости «ПолитНавигатор» в ТамТам, Яндекс.Дзен, Telegram, Одноклассниках, Вконтакте, канал YouTube и Яндекс.Новости.

«Сейчас проект активно дорабатывается, обсуждали буквально вчера, – отметила Добрыня. – Нам необходимо получить соответствующие согласования от федеральных органов. При положительных заключениях, думаю, что к следующему пленарному заседанию мы успеем. В 20 числах, как обычно, проходит сессия».

По словам главы комитета, концептуально законопроект не поменяется – наделы будут выдавать участникам СВО с крымской регистрацией или членам их семей в случае гибели бойца. В первую очередь, это супруга погибшего военнослужащего, если таковой нет – его дети и родители. Порядок предоставления и месторасположение земельных массивов определит Совет министров Крыма уже после того, как закон будет принят в двух чтениях и вступит в силу.

«Мы сейчас можем с вами говорить только концептуально, а более подробно можно будет обсуждать, когда будет разработан соответствующий порядок Советом министров: куда идти, что подавать, какой конкретный пакет документов. Но сейчас можно сказать, что будут самые простые подходы, самый упрощённый порядок, который позволит непосредственно таким образом отблагодарить наших ребят, которые сейчас защищают нашу Родину, – подчеркнула Добрыня. – Детализировать мы не можем, все в перспективе, но сейчас можно озвучить, что размер участка будет соответствовать параметрам, установленным в градостроительной документации конкретной территории. Если это город, то не менее 6 соток, если сельское поселение, то может быть и 10, и 20 соток. Все зависит от конкретного района».

Площадь и местонахождение свободных наделов, которые предоставят бойцам, определит Минземимущества. Задача заключается в том, чтобы они были недалеко от населенных пунктов и с возможностью подключения к инженерным сетям, дабы земля не пустовала. В том, что участки действительно будут предоставлены вне очереди и бесплатно не сомневается депутат Госсовета Крыма, руководитель ветеранской организации народного ополчения Армен Мартоян.

«Я считаю, что это не стимулирование, а поддержка ребятам, которые участвуют в специальной военной операции, где они подвергают свою жизнь опасности и ведут себя достойно. Это ещё малая толика, потому что очень маленькая часть нашего общества отстаивает наши интересы во время боевых действий. Действительно, мы называем специальной военной операцией, но это полномасштабные боевые действия, где гибнут наши парни, – подчеркнул парламентарий. – Хотел отметить также, что по инициативе главы республики семьям погибших с 2014 года ополченцев в этом году бесплатно выделили квартиры. Это не возникло прямо сейчас, это дух человека, дух наших руководителей нашей республики и мышление. Я не думаю, что во всех губерниях охватили (заботой мобилизованных), но распространится по стране в целом, потому что хватает одной инициативы, чтобы другие подхватили».