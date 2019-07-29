В Житомирской области пересчитают голоса по округу, где проиграл выдвиженец Зеленского

29.07.2019, Киев, Семен Дорошенко

Житомирский окружной административный суд обязал ОИК округа № 64 (г.Коростень) пересчитать голоса на всех избирательных участках округа, передает корреспондент ПолитНавигатора.

Об этом сообщило местное интернет-издание Житомир.info.

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«Обязать окружную избирательную комиссию одномандатного избирательного округа № 64 осуществить повторный подсчет голосов по избирательной документации по всем избирательным участкам в одномандатном избирательном округе № 64», — говорится в решении.

Иск был подан доверенным лицом кандидата от партии «Слуга народа» Вячеслава Сигачова, который просил признать противоправными действия ОИК, отменить протокол об итогах голосования и обязать окружную комиссию округа № 64 осуществить повторный подсчет голосов по всем избирательным участкам (их в этом округе 299).

Судьи объявили решение — иск удовлетворить.

В ходе заседания Сигачов заявил об угрозах своей семье.

«Были анонимные угрозы жизни моих детей и моей семьи. И меня заставляли признать результаты этих выборов », – сказал он.

Как сообщалось, в округе № 64 в Житомирской области победил народный депутат 8 созыва, член фракции БПП, самовыдвиженец Владимир Арешонков. По данным ЦИК, он набрал 27,63% голосов, кандидат от «Слуги народа» Вячеслав Сигачов — 26,83%. Нардеп 8-го созыва Сергей Пашинский, который также баллотировался в этом округе, набрал 18,04% голосов.

Напомним, что решение пересчитать голоса было принято также во Львовской области по округу, на котором с минимальным отрывом победил представитель партии Петра Порошенко “Европейская солидарность”.