«В жёсткой форме!» – Матвиенко решила пристыдить европейские парламенты

Елена Острякова.  
24.01.2024 21:58
  (Мск) , Москва
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Военные преступления, Война, Дзен, ЕС, Общество, Политика, Россия, Украина


Спикер Совета Федерации Валентина Матвиенко поручила своему заместителю Константину Косачеву составить письма в адрес парламентов европейских стран, которые направляли оружие на Украину.

Об этом она заявила на сегодняшнем заседании, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

Спикер Совета Федерации Валентина Матвиенко поручила своему заместителю Константину Косачеву составить письма в адрес...

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«Знаете, давайте, что еще сделаем. Запросите у Минобороны, какие страны поставляли оружие, которым убивали мирных граждан руками украинцев. Тем более, что применялись и кассетные боеприпасы, которые запрещены международными конвенциями. И давайте, персонально обратимся к этим парламентам. Напишем и чехам, которые ракеты «Ольха» посылали, и другим и попросим их ответить, знают ли они, что оружием, которое поставляют их страны, убивают мирных граждан.

В жесткой форме напишите! Они тоже несут за это ответственность, а не только обанкротившиеся лидеры этих стран», – сказала Матвиенко.

Сегодня же Госдума направила обращение к Национальному собранию Франции, в котором пристыдила бывшего союзника по антигитлеровской коалиции за направление на Украину наемников.

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