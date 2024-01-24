«В жёсткой форме!» – Матвиенко решила пристыдить европейские парламенты

Спикер Совета Федерации Валентина Матвиенко поручила своему заместителю Константину Косачеву составить письма в адрес парламентов европейских стран, которые направляли оружие на Украину.

Об этом она заявила на сегодняшнем заседании, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Знаете, давайте, что еще сделаем. Запросите у Минобороны, какие страны поставляли оружие, которым убивали мирных граждан руками украинцев. Тем более, что применялись и кассетные боеприпасы, которые запрещены международными конвенциями. И давайте, персонально обратимся к этим парламентам. Напишем и чехам, которые ракеты «Ольха» посылали, и другим и попросим их ответить, знают ли они, что оружием, которое поставляют их страны, убивают мирных граждан.

В жесткой форме напишите! Они тоже несут за это ответственность, а не только обанкротившиеся лидеры этих стран», – сказала Матвиенко.