В знак траура по отставке Джонсона Укрзализныця одела лохматый парик на свой логотип

08.07.2022  09:12 (Мск), Киев
Никита Еременко.  
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Великобритания, Дзен, Колониальная демократия, Общество, Политика, Пропаганда, Украина
Новости Украины

Укрзализныця «надела» на свой логотип белокурый лохматый парик, очень похожий на прическу британского экс-премьера Бориса Джонсона.

Об этом свидетельствует лого, размещенное на Facebook-странице Украинских железных дорог.

Укрзализныця «надела» на свой логотип белокурый лохматый парик, очень похожий на прическу британского экс-премьера...

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«Спасибо Борис Джонсон за то, что вы союзник №1 Украины и настоящий друг железной дороги! Железнодорожники украинской железной дороги всегда будут считать честью приветствовать вас на борту», – говорится в сообщении компании в Twitter.

Тем временем, в самой Англии, в отличие от Украины, уровень поддержки Джонсона упал до рекордных 19%, при этом 72% имеют о нем отрицательное мнение. В связи с этим остряки в соцсетях уже пишут, что, дескать, Зеленский пообещал Джонсону после отставки пост губернатора острова Змеиный.

Напомним, что Борис Джонсон вчера, 7 июля подал в отставку. В его преемники прочат действующего министра обороны Бена Уоллеса, считающегося одним из негласных кураторов украинского главкома ВСУ Залужного.

Предпочтения консерваторов могут измениться во время самой борьбы за лидерство. Уоллес еще не объявил, что он будет участвовать в борьбе.

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