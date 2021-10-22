В знаменитый парк на Южном берегу Крыма вернулись павлины

22.10.2021 22:52 (Мск), Симферополь, Максим Карпенко

В парке возле знаменитого Воронцовского дворца в Алупке спустя несколько десятилетий снова поселились павлины. Об этом в своем блоге заявила глава администрации Ялты Янина Павленко, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

Павлины, свободно расхаживающие по территории Воронцовского парка, были местной достопримечательностью, но пропали много лет назад. Теперь две пары этих представителей пернатых снова поселились на территории Алупкинского дворцово-паркового музея-заповедника.

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«Друзья, помните, как в детстве мы гуляли с родителями по парку, любовались прекрасными птицами и с замиранием сердца ждали, чтобы они распустили свои хвосты? На несколько десятков лет павлины пропали и вот теперь вернулись. Четыре птицы (две пары) поселили у озер Воронцовского парка – теперь они соседствуют с утками и лебедями. Сейчас проходят адаптацию, но совсем скоро будут свободно ходить по аллеям на радость всем нам. Прошу ялтинцев и гостей бережно относиться к этому живому великолепию. Не прикасаемся – только наблюдаем», – написала Павленко.