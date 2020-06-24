В зоне Ефремову поблажек не будет – отсидевший срок футболист

24.06.2020, Москва, Олег Кравцов

Российскому актеру Михаилу Ефремову, совершившему смертельное ДТП в состоянии алкогольного и наркотического опьянения, в колонии придется нелегко.

Об этом «Комсомольской правде» заявил отсидевший срок за пьяный дебош российский футболист Александр Кокорин, отвечая на вопрос, что бы он пожелал Ефремову, когда тот «окажется на зоне».

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«Терпения. Держаться и пройти этот путь достойно, если он все-таки там окажется. Надеюсь, что не окажется. Если он человек хороший, к нему там хорошо отнесутся. А ошибки у всех бывают, правильно? Если ты хочешь оттуда поскорее выйти, то надо соблюдать порядок, работать. Мы работали, к нам нормально относились. Там много ребят, которые любят футбол. Им тоже было интересно оказаться рядом с нами. Мы общались», – сказал футболист.

По его словам, в колонии не станут делать для Ефремова поблажек.

«Нет. Тысяча человек в лагере, думаете, начальник лагеря выйдет и скажет: ты знаменитый, делай что хочешь! Тогда другие как будут к нему относиться? К известным отношение такое же, как и ко всем. Меня не выделяли и не обращались со мной строже», – утверждает Кокорин.

Он также говорит, что в местах лишения свободы утомительно делать каждый день одно и то же.

«Нет такого человека, который чувствует себя там хорошо. На зоне мне было ужасно, потому что я очень скучал по дому. А так, чтобы какие-то кошмарные вещи там видел – нет. Но снова оказаться там не хочется. Зона – это испытание, и из него можно выйти по-разному. Я его прошел, и теперь все отлично», – резюмировал футболист.