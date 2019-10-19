В зоне «ООС» началось противостояние Зеленского и Порошенко

19.10.2019, Киев, Сергей Вредников

В то время, как Минобороны Украины пытается пресекать акции протеста против разведения сил и средств в зоне «ООС», «пропорошенковское» командование агитирует националистов и ВСУшников не подчиняться приказам властей.

Об этом во время брифинга рассказал официальный представитель оперативного командования ДНР Дмитрий Астрахань, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Пропорошенковское» командование оккупационных сил продолжает проводить мероприятия с целью срыва разведения сил и средств от линии соприкосновения. По данным нашей разведки, помимо националистов, увеличивается количество боевиков 128-й и 36-й бригад, негативно относящихся к процессу разведения», – сообщил представитель ДНР.

Также в оборонном ведомстве рассказали, почему в украинских подразделениях твёрдо уверены в том, что после отвода сил и средств их позиции займут военнослужащие НМ ДНР.

«Командующий ОТГ «Восток» Содоль поставил задачу командирам 128-й и 36-й бригад Коросталеву и Гнатову приложить все усилия с целью скрытого саботирования предстоящего процесса разведения. В связи с чем в указанных подразделениях организована работа групп морально-психологического обеспечения», – рассказал Астрахань.

По его словам, замполиты 128-й и 36-й бригад ВСУ проводят плановую работу с каждым солдатом, от рядового до сержанта, разъясняя недопустимость разведения сил и средств от линии соприкосновения. Пропагандисты делают основной акцент, на том, что президент Украины Владимир Зеленский не понимает, что делает, и они – единственные, кто могут этому помешать.

В то же время министр обороны Украины Андрей Загороднюк приказывает пресекать акции против разведения сил в зоне «ООС».

«В связи с обострившейся социально-политической обстановкой внутри страны, министр обороны Загороднюк отдал указания о запрете убытия военнослужащих в отпуска в период разведения сил и средств на участках разведения Петровское и Золотое. А также, с целью пресечения участия боевиков ВФУ в протестных акциях, которые готовятся соратниками Порошенко против «мирных инициатив Зеленского» и недопущения незаконного вывоза оружия и боеприпасов из зоны ООС», – рассказал представитель оборонного ведомства.

Данную информацию также подтвердили в ЛНР, отметив, что украинское командование с начала недели было вынуждено усилить спецназом и привести в полную боевую готовность подразделения военной службы правопорядка.

«Такие меры были приняты для недопущения вывоза оружия и боеприпасов из зоны ООС в центральные и западные области Украины, что свидетельствует о серьёзном обострении обстановки не только на линии фронта, но и в тылу противника», – говорится в сообщении пресс-службы НМ ЛНР.