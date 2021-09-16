В зоне «ООС» нацисты взорвали украинский погранпатруль и чиновника

16.09.2021 23:41 (Мск), Донецк, Сергей Вредников

Новости Украины

Украинские боевики в зоне «ООС» устроили теракт и взорвали двоих сотрудников Госпогранслужбы, которые мешали нацистам вывозить оружие.

Об этом в ходе брифинга заявил офицер пресс-службы Управления Народной милиции ЛНР Иван Филипоненко, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Нами получены сведения о подготовке и проведении боевиками группировки «Азов», прибывшими в район населённого пункта Старый Айдар, террористического акта в отношении сотрудников государственной пограничной службы Украины», – сказал он.

Офицер подчеркнул, что боевики «Азова» решили провести акцию устрашения в отношении пограничников, потому что те препятствовали бесконтрольному вывозу оружия из Донбасса.

В результате подрывом самодельного взрывного устройства повреждено здание служебного общежития и транспортное средство.

«Ранение получили два человека, в том числе глава районной администрации, находившийся в этот момент в здании. Чиновник получил осколочные ранения и госпитализирован в районную больницу в удовлетворительном состоянии», – резюмировал он.