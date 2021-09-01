В зоне «ООС» подорвались три украинских боевика

01.09.2021 23:27 (Мск), Донецк, Сергей Вредников

Новости Украины

В Донбассе в ходе снаряжения беспилотника бомбой подорвался боевик ВСУ. Ещё двое его сослуживцев получили ранения при разминировании «дружественных» минных полей.

Об этом в ходе брифинга заявил официальный представитель оборонного ведомства республики Эдуард Басурин, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Небоевые потери в рядах украинских оккупантов продолжают оставаться ключевой проблемой командования ВФУ. Несмотря на активные пропагандистские мероприятия по поднятию имиджа украинской армии, в том числе и с привлечением СМИ, слабая выучка и непрофессионализм командиров и подчиненного личного состава по-прежнему приводят к травматизму, увечьям и ранениям», – сказал он.

Так, 30 августа в одном из батальонов морской пехоты ВСУ в районе посёлка Верхнеторецкое в ходе снаряжения беспилотника взрывным устройством, произошел его подрыв. Боевик, снаряжавший бомбу, получил многочисленные осколочные ранения и был доставлен в госпиталь.

Кроме того, в тот же день в ходе разминирования старых минных полей в районе населённого пункта Новогродовка, произошел подрыв взрывного устройства. В результате ранения получили два военнослужащих ВСУ.

«В целях уйти от ответственности и нежелания лишиться премии в соответствии с приказом министерства обороны №330 из-за нарушения мер безопасности и неоправданных боевых потерь среди личного состава, командиры бригад не докладывают «наверх» о произошедшем или «заводят» фиктивные обстрелы, якобы со стороны Народной милиции, и, как результат, небоевые потери официально проходят как боевые», – добавил Басурин.

Однако, по словам офицера, в этот раз о вранье стало известно киевскому командованию, и в зону «ООС» отправился проводить разбирательство начальник безопасности военной службы сухопутных войск ВСУ полковник Бутенко.