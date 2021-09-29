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29.09.2021 21:45 (Мск), Донецк, Сергей Вредников
 
Война, Вооруженные силы, ВСУ-убийцы, Дзен, Донбасс, Общество, Политика, Происшествия, Россия, Украина
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В зоне «ООС» украинский боевик застрелил сослуживца

Новости УкраиныВ зоне «ООС» в одном из подразделений ВСУ в ходе проведения учебных стрельб украинский...

В зоне «ООС» в одном из подразделений ВСУ в ходе проведения учебных стрельб украинский боевик застрелил своего сослуживца.

Об этом в ходе брифинга сообщил официальный представитель УНМ ДНР Эдуард Басурин, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Очередные небоевые потери противника зафиксированы нами в 109 батальоне 10 бригады. По предварительной информации, во время проведения стрельб в результате нарушения требований безопасности при обращении с оружием солдат Реденко выстрелил в сослуживца Зубенко», – сказал он.

Пострадавший украинский боевик получил столь тяжелое ранение, что скончался по дороге в госпиталь.

Командир бригады Котлик попытался выставить происшествие как результат обстрела со стороны защитников Донбасса, однако добросовестные медики не позволили этого сделать.

«Медики, эвакуировавшие боевика, доложили о происшествии на полигоне в штаб «ООС» сразу же после гибели Зубенко», – резюмировал Басурин.

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