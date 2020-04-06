В зоне «ООС» заражённых коронавирусом ВСУшников лишают лечения, премий и надбавок

06.04.2020, Донецк, Сергей Вредников

Все ВСУшники, которые находятся на карантине, не будут получать премии и надбавки за нахождение в зоне боевых действий, а время нахождения на карантине не будет засчитываться в срок выполнения боевых в «ООС».

Об этом в ходе брифинга сообщил официальный представитель Народной милиции ДНР Олег Никитин, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

Подпишитесь на новости «ПолитНавигатор» в ТамТам, Яндекс.Дзен, Telegram, Facebook, Одноклассниках, Вконтакте, канал YouTube и Яндекс.Новости

«В подразделениях 10 огшбр, 54 омбр и 58 омпбр отмечается крайне низкое морально-психологическое состояние личного состава, в связи с распространением информации о том, что лечение от коронавируса военнослужащих рядового состава проводиться не будет.

Командир 58 бригады Кащенко открыто заявил, что в случае очередного заболевания коронавирусом, инфицированного посадят на карантин, но помощь оказать не смогут, так как лекарств нет. Кроме того, Кащенко объявил, что все военнослужащие, которые находятся на карантине, премии и надбавки за нахождение в зоне карательной операции получать не будут, а время нахождения на карантине не будет засчитываться в срок выполнения боевых в зоне ООС», – заявил Никитин.

При этом, по его словам, в 10 бригаде подтвержден диагноз коронавирус у десяти ВСУшников, командир скрывает данный факт от командования и личного состава, чтобы не допустить паники в бригаде.

«В 54 омбр с подозрением на заболевание коронавирусной инфекцией госпитализирован один военнослужащий. Кроме того, по информации от мирного жителя населённого пункта Красноармейск стало известно, что в военный госпиталь привезли еще семь военнослужащих 54 бригады», – добавил представитель силового ведомства.