В зоне СВО денацифицированы меджлисовец и бандеровец из Джанкоя, предавший русскую мать

31.10.2022  13:37 (Мск), Москва
Максим Карпенко.  
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Денацификация, Дзен, Крым, Россия, Украина
Новости Украины

В зоне спецоперации денацифицированы бывшие крымчане, пытавшиеся оказывать вооруженное сопротивление российским освободителям.

В частности, беглый крымский майданщик Андрей Иванец в своем блоге сообщил о гибели уроженца Джанкоя Александра Коберника, передает корреспондент «ПолитНавигатора».


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«Александр Петрович, учитель начальных классов и просветитель, сразу после начала широкомасштабной агрессии России добровольно встал в ряды украинской армии. В официальном извещении сказано: старший боевой медик, главный сержант Коберник Александр Петрович, 1970 г.р., верный военной присяге, погиб 20.10.2022 г. при исполнении служебного долга по защите Родины», – написал Иванец.

Украинская поэтесса Галина Бакр, сестра жены Коберника в своем блоге подчеркнула, что погибший переехал на Западную Украину из-за матери, которая «подавляла его украинство»:

«Перебрались на Волынь, поближе к нашей семье и подальше от его шовинистической матери, директора одной из джанкойских школ. Подальше от ядовитого влияния матери, которая со временем превратилась в ярую активистку «русского мира» и ненавистницу Украины».

Также главарь запрещенного в России меджлиса Рефат Чубаров на своей странице в соцсети сообщил о ликвидации одного из боевиков:

«В войне против русских фашистов погиб Рустем Аблятифов (позывной Ногай)».

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