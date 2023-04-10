В зоне СВО геройски погиб известный в Крыму тренер

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В зоне СВО погиб сын первого в российском Крыму министра спорта Георгия Шестака.

Денис Шестак, как и его отец, был тренером и мастером спорта по греко-римской борьбе, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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О гибели Шестака-младшего сообщила Федерация спортивной борьбы РК.

«7 апреля при выполнении воинского долга в зоне специальной военной операции погиб тренер по греко-римской борьбе ГБУ ДО РК «СШ № 7», мастер спорта по греко-римской борьбе, серебряный призер чемпионата Украины, сын первого вице-президента Федерации спортивной борьбы Республики Крым Георгия Яковлевича Шестака – Денис Георгиевич Шестак из Бахчисарайского района. Денис Георгиевич Шестак проходил службу в зоне специальной военной операции с октября прошлого года», – говорится в сообщении.

У Дениса Шестка остались супруга и двое детей – сын, который занимается спортивной борьбой, и дочь.