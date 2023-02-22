В зоне СВО куётся будущая элита России – волонтер

Любовь Смирнова .  
22.02.2023 18:26
  (Мск) , Севастополь
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Дзен, Общество, Политика, Россия, Русская Весна, Спецоперация, Украина


Спецоперация на Украине может стать настоящим социальным лифтом для формирования новой управленческой и политической элиты России. Любовь к Родине и чувство внутреннего достоинства формируют на передовой личность, для которой развитие и благо своей страны будут настоящим проявлением своего «я».

Такое мнение в эфире ForPost высказала военный волонтер, руководитель благотворительного фонда «Добро мира – волонтеры Крыма» Валерия Петрусевич.

Спецоперация на Украине может стать настоящим социальным лифтом для формирования новой управленческой и политической...

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«Я уверена: там, сейчас, на передовой куется новая элита Российской Федерации. Ребята, которые своей силой, своей любовью к Родине доказывают, на что они способны, и им действительно есть место в формировании новой политической элиты, в управлении, в координации, в каких-то организационных проектах, в национальных проектах, в развитии нашей страны уже в мирное время, когда завершится спецоперация. Я знаю, что многие из них на это способны, и поэтому я хотела бы действительно их там видеть. Потому что данная спецоперация может стать настоящим социальным лифтом для этих ребят, и вот эту вертикаль нужно будет выстроить обязательно», – подчеркнула она.

Однако по возвращении бойцов ждет психологическая реабилитация – нужно привыкать жить в другом режиме и решать бытовые проблемы.

«В первую очередь, конечно, нужно понимать, что вернувшись оттуда ребятам будет сложно. Потому что, когда ты год находишься в совершенно других условиях, то даже оказываясь дома, в отпуске, ребята понимают, что это временно. То есть они дом воспринимают как временное место размещения, совершенно по-другому перестроились, и к домашнему быту придётся привыкать. Кому-то придется психологически поработать, потому что, когда ты привыкаешь к этому постоянному напряжению, к ответственности, к боевым заданиям, которые они выполняют ежедневно, без перерывов, без праздников, то это очень меняет человека изнутри», – пояснила Петрусевич.

С другой стороны, на передовой активизируются и крепнут другие качества личности, без которых в зоне боевых действий не выполнить задачи, и, тем более, не выжить.

«Наверное, там вырабатывается сила воли, вот это внутреннее чувство достоинства. Я очень часто привожу пример, когда впервые туда приехала, и один из парней, с которым мы сейчас общаемся достаточно близко, так, полушутя спросил: «правда, что у вас там все уехали?». Хотя, это конечно было не так, и многие наоборот пошли в добровольцы, но я увидела не только это внимание, интерес в глазах, определённую боль.

То есть, им важен ответ. Но при этом, ты понимаешь, что этот ответ на них не влияет, потому что ничего не изменится в их уверенности в себе, в их целях, в их уверенности в победе. Они остаются там, и они понимают, за что они борются. Но, конечно, им важно осознавать, что они не одни, что их поддерживает тыл, что вокруг такие же единомышленники», – заключила волонтер.

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