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Главарь батальона ОУН Николай Кохановский денацифицирован в зоне СВО. Он получил известность еще во времена президентства Виктора Януковича, когда совершил дерзкую акцию в центре Киева – повредил кувалдой памятник Ленину (этот монумент впоследствии полностью будет снесен во время Евромайдана).

Уже после переворота 2014 года Кохановский вместе с подельниками занимался погромами офисов «дочек» российских банков, проводил акции за захваты храмов УПЦ МП, сжигали Георгиевские ленты возле посольства Белоруссии.

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Супруга боевика написала в американской социальной сети, что Кохановский погиб «в окопе на передовой на Харьковском направлении возле Волчанска» – «говорят, его не забрали из-под обстрелов».