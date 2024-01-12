В зоне СВО отрабатывается борьба российских и НАТОвских боевых роботов

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В зоне СВО сегодня фактически отрабатывается борьба российских и НАТОвских боевых роботов – это не только различные дроны, но и беспилотные эвакуаторы, системы защиты и подавления, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

Как рассказал в эфире «Крым 24» директор крымского филиала АНО «Авиационный учебный центр имени лётчика-космонавта И.П. Волка» Денис Зацарин, востребованность беспилотных систем повысилась после того, как события на Украине показали их эффективность.

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«Мы очень сильно прыгнули за год. Просто многие недооценивали в принципе само применение подобного вида оружия. Только наши соседи показали, что это, в принципе, возможно и достаточно эффективно. Россия – страна возможностей, и страна богатая. Мы можем резко увеличить темпы», – подчеркнул он.

Зацарин добавил, что, вероятно, в ближайшем будущем человечество станет свидетелем нового вида военных действий.

«Столкнулись два государства, атаковали роботами, и те, у кого они первыми закончились, лапки опустили и ушли. Хотелось бы, чтобы было так. Ну, пока не так, к сожалению. Мы находимся на какой-то переломной ветке этого технического прогресса», – предположил Зацарин.

Руководитель крымского отделения «Союза добровольцев Донбасса» Виктор Аносов сообщил, что в ближайшее время на одном из крымских полигонов будут проходить полевые испытания нового робота-эвакуатора.

«Доставка, эвакуация различной модификации. Уже некоторые испытания проводили, результаты есть. Мы сотрудничаем с одной из компаний. Они тоже делают беспилотники. Работает на электричестве. Тихо, бесшумно может подойти к нашему подразделению, которое стоит на опорнике, и раненного человека тихо ночью вывезти. Никто не заметил, а человека спасли. Каждый месяц появляется что-то новое. Мало того, что дроны – надо ещё программное обеспечение менять постоянно, перепрошивать. Они разрабатывают действия, в ответ нужно разрабатывать противодействие», – подчеркнул Аносов.