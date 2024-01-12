В зоне СВО отрабатывается борьба российских и НАТОвских боевых роботов

Любовь Смирнова.  
12.01.2024 17:02
  (Мск) , Симферополь
Просмотров: 264
 
Tехнологии, Война, Дзен, Россия, Спецоперация


В зоне СВО сегодня фактически отрабатывается борьба российских и НАТОвских боевых роботов – это не только различные дроны, но и беспилотные эвакуаторы, системы защиты и подавления, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

Как рассказал в эфире «Крым 24» директор крымского филиала АНО «Авиационный учебный центр имени лётчика-космонавта И.П. Волка» Денис Зацарин, востребованность беспилотных систем повысилась после того, как события на Украине показали их эффективность.

В зоне СВО сегодня фактически отрабатывается борьба российских и НАТОвских боевых роботов – это...

Подпишитесь на новости «ПолитНавигатор» в ТамТам, Яндекс.Дзен, Telegram, Одноклассниках, Вконтакте, каналы YouTube и Viber.


«Мы очень сильно прыгнули за год. Просто многие недооценивали в принципе само применение подобного вида оружия. Только наши соседи показали, что это, в принципе, возможно и достаточно эффективно. Россия – страна возможностей, и страна богатая. Мы можем резко увеличить темпы», – подчеркнул он.

Зацарин добавил, что, вероятно, в ближайшем будущем человечество станет свидетелем нового вида военных действий.

«Столкнулись два государства, атаковали роботами, и те, у кого они первыми закончились, лапки опустили и ушли. Хотелось бы, чтобы было так. Ну, пока не так, к сожалению. Мы находимся на какой-то переломной ветке этого технического прогресса», – предположил Зацарин.

Руководитель крымского отделения «Союза добровольцев Донбасса» Виктор Аносов сообщил, что в ближайшее время на одном из крымских полигонов будут проходить полевые испытания нового робота-эвакуатора.

«Доставка, эвакуация различной модификации. Уже некоторые испытания проводили, результаты есть. Мы сотрудничаем с одной из компаний. Они тоже делают беспилотники. Работает на электричестве. Тихо, бесшумно может подойти к нашему подразделению, которое стоит на опорнике, и раненного человека тихо ночью вывезти. Никто не заметил, а человека спасли.

Каждый месяц появляется что-то новое. Мало того, что дроны – надо ещё программное обеспечение менять постоянно, перепрошивать. Они разрабатывают действия, в ответ нужно разрабатывать противодействие», – подчеркнул Аносов.

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.

Метки: , ,

Все новости за сегодня

Подпишитесь на рассылку новостей ПолитНавигатора на электронную почту




Уважаемые читатели! По требованию Роскомнадзора ужесточаются правила публикации комментариев.

Запрещены к публикации комментарии с заведомо ложной информацией о проведении СВО ВС РФ на территории Украины, комментарии содержащие экстремистские высказывания, оскорбления, фейки.

Администрация Сайта вправе удалять комментарии и блокировать аккаунты без предварительного уведомления. Спасибо за понимание!

Размещение ссылок на сторонние ресурсы запрещено!


  • Январь 2024
    Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
    « Декабрь    
    1234567
    891011121314
    15161718192021
    22232425262728
    293031  

  • Подписка на новости Политнавигатора




    • Спасибо!

    Теперь редакторы в курсе.

    Закрыть