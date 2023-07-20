В зоне СВО состоялся боевой дебют «Арматы». Результаты засекретили

Самый современный российский боевой танк «Армата» принял непосредственное участие в боях в зоне СВО, однако все подробности засекречены.

Об этом в эфире радио «Комсомольская правда» заявил полковник запаса Виктор Баранец, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Армата» на фронте появилась уже давно, несколько месяцев назад. Но её не тащили на передок и даже не вытаскивали из окопов, потому что она вела огонь с закрытой огневой позиции, то есть танк вёл огонь из окопа, ориентируясь по данным, которые доставляли ему беспилотники. Это одна из особенностей применения этого танка.

Так вот, теперь он выполз из окопа, и его вывели в боевые порядки на поле боя. Что любопытно – под мощнейшей охраной. За каждым танком присматривала боевая машина поддержки «Терминатор». Дебют ведь не должен быть испоганен, а то ведь, не дай Бог, противник влупит ему в бочину.

В общем, такой суровенький дебют – выскочили, постреляли, а результаты пока не известны. А мне очень хотелось узнать, а вчера за горло хватал много знающих людей – не комментируют», – сказал Баранец.