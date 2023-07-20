В зоне СВО состоялся боевой дебют «Арматы». Результаты засекретили

Владимир Гладков.  
20.07.2023 23:14
  (Мск) , Москва
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Вооруженные силы, Дзен, Россия


Самый современный российский боевой танк «Армата» принял непосредственное участие в боях в зоне СВО, однако все подробности засекречены.

Об этом в эфире радио «Комсомольская правда» заявил полковник запаса Виктор Баранец, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

Самый современный российский боевой танк «Армата» принял непосредственное участие в боях в зоне СВО,...

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«Армата» на фронте появилась уже давно, несколько месяцев назад. Но её не тащили на передок и даже не вытаскивали из окопов, потому что она вела огонь с закрытой огневой позиции, то есть танк вёл огонь из окопа, ориентируясь по данным, которые доставляли ему беспилотники. Это одна из особенностей применения этого танка.

Так вот, теперь он выполз из окопа, и его вывели в боевые порядки на поле боя. Что любопытно – под мощнейшей охраной. За каждым танком присматривала боевая машина поддержки «Терминатор». Дебют ведь не должен быть испоганен, а то ведь, не дай Бог, противник влупит ему в бочину.

В общем, такой суровенький дебют – выскочили, постреляли, а результаты пока не известны. А мне очень хотелось узнать, а вчера за горло хватал много знающих людей – не комментируют», – сказал Баранец.

Он подчеркнул, что точное количество Т-14 в рядах ВС РФ засекречено, однако всего их изготовлено около трёх десятков. И десяток уже в зоне СВО.

«Вопрос, который часто звучит – а зачем на фронте «Армата»? Это жутко дорогая штуковина», – поинтересовались в студии.

«А мы что, для свадьбы её приготовили? Так «Армата» ещё не появился на свете, а его уже злопыхатели утопили в толстенном слое дерьма…

А теперь мы слушаем производителей, и говорим, что у этого танка очень серьёзные и интересные достоинства. Вот какие эти достоинства на самом деле – примет самый страшный экзаменатор этого танка, война», – добавил эксперт.

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