В зону «ООС» нагнали киевских пропагандистов для фабрикации фейков – но «что-то пошло не так»

04.11.2020, Донецк, Сергей Вредников

С целью дискредитировать ЛДНР и отвлечь внимание от развивающегося в стране кризиса, украинское командование направило в зону «ООС» группу пропагандистов, которые будут снимать постановочные видеосюжеты.

Об этом в ходе брифинга сообщил официальный представитель Народной милиции ДНР Олег Никитин, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

Подпишитесь на новости «ПолитНавигатор» в ТамТам, Яндекс.Дзен, Telegram, Facebook, Одноклассниках, Вконтакте, канал YouTube и Яндекс.Новости

«В целях отвлечения внимания от внутренних социально-экономических проблем в стране противник активизировал пропагандистские мероприятия по обвинению Народной милиции в нарушении режима перемирия и демонстрации готовности своих боевиков к отражению мифической агрессии. В этих целях, командование ООС пригласило более десяти подконтрольных отечественных и зарубежных съемочных групп для проведения съемок в период с 1 по 8 ноября.

На текущий момент уже отмечена работа таких СМИ, как «ICTV», «Интер», «1+1» и «Франс Пресс» для проведения постановочных видеорепортажей вблизи линии боевого соприкосновения. Основной задачей перед представителями СМИ ставится любым способом обвинить Республику в нарушении дополнительных мер по усилению и контролю режима прекращения огня, а также переложить на ДНР и ЛНР ответственность за годы бездействия украинской власти.

Утренние обстрелы из стрелкового оружия района населённого пункта Доломитное мы напрямую связываем с нахождением на позициях 2 батальона 24 бригады съемочной группы телекомпании «ICTV».

Убедившись, что после первого факта открытия огня, наши военнослужащие на провокацию не поддались, противник через один час предпринял вторую попытку, которая также завершилась безуспешно. Не исключаем, что командование украинских боевиков, в целях качественного выполнения заказа по подготовке постановочных видеосюжетов, активизирует огневую активность на всех направлениях, в том числе прибегнет к старой методике, а именно обстрелу собственных позиций», – сказал он.

Однако не всё пошло так гладко, как планировали в Киеве. По словам Олега Никитина, в это же время пятеро украинских военнослужащих самовольно оставили свои позиции. В ходе объявленной операции «Перехват» троих из них поймали, двое скрылись в неизвестном направлении.

«Ход и итоги работы корреспондентов координирует непосредственно начальник 83 Центра информационно-психологических операций подполковник Лаврусь, который за каждой съёмочной группой закрепил офицера Центра для контроля действий журналистов и осуществления цензуры. По имеющейся у нас информации, офицер, контролирующий работу съемочной группы телеканала «Интер» в зоне ответственности 35 бригады, временно запретил ведение съемок и общение с военнослужащими. Это связано с тем, что 2 ноября пятеро военнослужащих бригады с оружием совершили самовольное оставление позиций.

Сотрудники правоохранительных органов по ориентировке вычислили местонахождение беглецов и осуществили попытку их захвата.

Военнослужащие под угрозой оружия захватили гражданский автомобиль и попытались скрыться от преследования. В районе населённого пункта Дзержинск находившийся за рулем украинский боевик не справился с управлением и совершил ДТП, повредив при этом газопровод.

Трое военнослужащих задержаны, а двоим – Кульбиде и Шевченко удалось уйти. В районе объявлен план «Перехват». Данный инцидент старательно замалчивается командованием бригады, в связи с чем и было отдано указание о временном запрете работы украинского телеканала», – добавил офицер.