Вадим Карасёв: антисемит, косящий под Элтона Джона

12.05.2020, Харьков, Марк Старолисов

Политолог Вадим Карасёв показал свое антисемитское нутро. Вот уж, казалось бы, персонаж совсем по другой части: одевается по образцам Элтона Джона, пытается подать себя как наиболее респектабельного украинского политолога на российских телеканалах — и вот на тебе!

В эфире украинского телеканала «NewsOne», ассоциироющегося с Виктором Медведчуком, он заявил: «…были еврейские дивизии СС, но Холокост это не отменяет».

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«Я иногда слышу подобный дремучий бред, но от политолога Карасёва слышать такое удивительно. Никогда никаких еврейских дивизий СС не было и не могло быть! Такие лживые заявления – искажение истории Холокоста и оскорбление памяти жертв», – комментирует глава Украинского еврейского комитета Эдуард Долинский.

Это с каких пор найдены доказательства, что евреев брали в структуру, где проверялось арийское происхождение на семь поколений, как минимум? Давайте заглянем в его биографию, чтобы понять, откуда он такой взялся и как он дошел до жизни такой.

Родился Карасёв 18 мая 1956 года в Коростышеве Житомирской области. В конце 1918 года в там произошел погром, устроенный войсками петлюровской Директории. В феврале 1919 года еще один погром устроила банда Соколовского. После установления Советской власти в Коростышеве создан еврейский национальный поселковый совет. В 1926 году здесь проживало 3017 евреев — 37,3% всего населения.

9 июля 1941 года местечко заняли части вермахта. Небольшая часть евреев успела эвакуироваться, остальные были заключены в открытое гетто. Еще до создания гетто нацисты расстреляли 40 евреев «за саботаж, шпионаж и грабежи». В августе 1941 года были расстреляны все евреи-мужчины, а в сентябре — оставшиеся евреи Коростышева.

Многие местные неевреи вселились в опустевшие дома и разжились имуществом уничтоженных соседей. Так что почва для антисемитизма у нашего героя вполне даже удобренная.

Родители его были мелиораторами, бабушка по матери — полковником медицинской службы в Одессе. Сам же он отправился в харьковский университет изучать политэкономию. Перед попаданием в касту носителей коммунистической идеологии одних родители воспитали в духе интернационализма, других приучили скрывать неприличные мысли, а третьим, судя по поведению Карасёва, внедряли гордость за то, что он спит на кровати и подушке, отобранных в 1941 году у убитых евреев. Ведь за ними же никто не пришел.

Для тех, кто младше пятидесяти лет сообщаю: чтобы туда поступить, как и на специальности «история КПСС», «философия», «научный коммунизм» и «международные отношения», нужно было до того, как допустят к экзаменам, предъявить рекомендацию обкома партии. С начала 70-х евреям такую бумажку, как правило, не выдавали.

И его приняли. И научили «колебаться вместе с генеральной линией» и быть всегда верным ретранслятором идей начальства. И выдали диплом. И даже приняли в аспирантуру. Как говорили в Рейхе, профессиональная среда, где рос Вадим Карасёв, была «юденфрай», и антисемитизм там, в отличие от технарей или людей искусства, не просто был, но и активно культивировался как гордость за то, что «жидов сюда не пускают».

Целых десять лет, в 1986-1996 гг., преподавал в альма-матер политэкономию, а затем и политологию, потихоньку спиваясь. Когда коммунизм отменили, он подался в политтехнологи, но поначалу не слишком удачно. На работе зарплату задерживали, выборы прошли, денег на выпивку не хватало.

И тут руководитель одной из харьковских служб теленовостей (АТН) Олег Юхт решил в своих выпусках давать комментарии экспертов. Пошарясь по разным вузам, он остановился на Карасёве и Фесенко. А что плохого? Сказал с умным видом пару фраз — и тебе выдали десятидолларовую бумажку. И на бутылку, и на опохмел хватит.

Затем, поторговав мордой на телеэкране, как тогда говорили, еще шесть лет, до переезда в Киев, работал первым заместителем руководителя Харьковского филиала Национального института стратегических исследований. С 2003 года Карасев — директор Института глобальных стратегий в столице Украины. Научная специализация его теперь — не политэкономия социализма, а «международные отношения, электоральная политика и институциональный дизайн».

В 1999 году во время президентских выборов Карасёв руководил креативно-аналитической группой в избирательном штабе Леонида Кучмы, а с 1999 по 2001 год Карасев находился на посту советника вице-премьера при Кучме, а в период с 2006 по 2010 год — советника главы Секретариата президента при Ющенко. На парламентских выборах 2006 года беспартийный эксперт-политолог предпринял попытку пройти в депутаты парламента под № 2 списка партии «Вече» Инны Богословской. Преодолеть трехпроцентный проходной барьер партия не смогла. Инна Германовна в то время была еще очень привлекательной дамой, вызывавшей острое желание у любого здорового мужика. А альфа-самки, находясь на последней стадии фертильности, окружают себя политически отнюдь не альфа-самцами.

Карасёв как раз был безопасен для нее. Младшая сестра его в одном из интервью как-то проговорилась: «О, нет! — смеется Карасева. — Девушки это не его». Правда, спохватившись, добавила: «То есть, они у него были, но не много». И жена у него имеется, заведующая кафедрой экономической теории в харьковской академии питания. Так ведь и у Олега Ляшко жена есть, и она даже беременная, но все же слышали его знаменитое признание правоохранителям… А то, что Карасёв одевается так, чтобы быть похожим на Элтона Джона и органично вписаться в колонну любого гей-парада, так это еще не говорит ни о чем однозначно. Свечку никто не держал и соответствующее видео, как с журналистом Портниковым, никто не снимал.

В конце концов, он ни к кому из мальчишек публично не приставал, а в эфире с ющенковских времен прописался, как говаривал писатель Пелевин, в качестве «клоуна на подтанцовке у пидарасов». То есть отшлифовал навыки колебаний советского разлива и стал идеологом мононационального и русофобского государства. Например, в 2008 году он с апломбом заявлял: «Вот увидите, через несколько лет люди проголосуют на референдуме за НАТО. Потому что они поймут — другого выбора у Украины нет. Или, если говорить о языковом вопросе – украинский язык постепенно будет набирать обороты и дойдет и до юго-востока. Конечно же, и тогда останутся радикальные группы, которые будут против этого. Но представители элиты, которые будут выступать против национального языка и евроинтеграции, будут нелепо выглядеть, они будут идти наперекор национальному тренду».

А еще он владел умением говорить непонятно и наукообразно, проще говоря, кидать понты перед выходцами из аграрных низов. Вот так, например: «Я вижу, что это собирание фрагментов в некий политический стейк, и наличие сильных стейк-холдеров в президентской команде, то есть вкладчиков в этот стейк (это и глава секретариата президента, его замы, менеджеры) привело к тому, что, в принципе, президент сумел выйти из достаточно непростой ситуации, в которую он попал в 2005-2006 годах». И не беда, что стейк — это неделимый кусок мяса, который жарят целиком. В Киеве же такое туманное многословие принято в определенных кругах еще с тех пор, когда незабвенный Свирид Петрович Голохвастов отправился за двумя зайцами.

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А чтобы регулярно кормиться из рук выскочек, нужно знать одно простое правило техники безопасности: ни при каких условиях не показаться умнее заказчиков и всячески заискивать перед ними. У Карасёва это прекрасно выходит, и он уже вполне вписался в образ идеального холуя, показанный Георгием Милляром в фильме «Марья-искусница».

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Затем и определился его главный заказчик — Виктор Балога. В июле 2010 года Карасев присоединился к партии «Единый Центр», а в августе стал одним из ее лидеров (наряду с Виктором Балогой, Игорем Крилем, Игорем Поповым, Олесей Оробец, Кириллом Куликовым, Василием Петевкой, Виктором Тополовым). Выдвигался в Киеве в нардепы он и по округу, но продул.

А после 2014 года он еще прописался и на российских ток-шоу в качестве «доброго украинца», то есть не самого кровожадного людоеда. Его амплуа — высказывать позицию Киева без хамства.

Например, так: «Надо тоже понимать, что на Украине во время Великой Отечественной Войны было фактически четыре войны. Это была Вторая мировая, это была Великая Отечественная, это была гражданская война и это была национально-освободительная война. Имеются в виду воины УПА, которые воевали на Западной Украине за украинскую независимость… Я считаю, что нужно к этой проблеме подходить с точки зрения диалектики памяти и забвения: чтобы что-то помнить, нужно что-то и забыть. Так что надо забыть эти кровавые страницы ради того, чтобы историческая память страны не раскалывала нацию, а укрепляла ее». Это кому надо понимать?

Выступая на украинских каналах, можно и не стесняться не только кожаной маски для садо-мазо утех, разве что немного корректируя лексику и фразеологию в зависимости от того, где находишься — на площадках Медведчука или Порошенко. Вот и выдаёт Карасёв небезобидные глупости. И вылазит из него антисемит, продолжатель дела погромщиков и мародёров. Эксперт всё-таки, и неважно, откуда он этого набрался, главное, что за ним это будут повторять и зрители, и возможные заказчики.

P.S. Не только Карасёв пробил дно своим враньём. И вот уже еще одной украинской телезвезде – Андрею Пальчевскому весна не на пользу: «В немецкой армии было 180 тысяч евреев», то есть у Гитлера было около 20 еврейских дивизий.

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Было и немало, только не у Гитлера, а у кайзера Вильгельма, подданные которого были равны в праве умереть за своего императора. Но четверть века и суть нацистского режима — это же такая мелочь!