Ваджра: Даже после ввода ОДКБ в Казахстане ничего не изменилось

Введение миротворцев ОДКБ в Казахстан должно было стать уроком для Киева и Астаны, но засевшие там элитарные группы ничему не хотят учиться.

Об этом в эфире YouTube-канала «СМЕРШ» заявил историк и публицист Андрей Ваджра, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

Подпишитесь на новости «ПолитНавигатор» в ТамТам, Яндекс.Дзен, Telegram, Facebook, Одноклассниках, Вконтакте, канал YouTube, канал в Viber, Яндекс.Новости и Google Новости.

«Сложно понять, что в Казахстане было уроком и для кого. То ли это был урок для Казахстана, то ли для Украины. Но главное – даже не сам момент урока, а то, что этот урок никого ничему не научит. Ни украинскую, ни казахскую элиту. Потому что сама природа нынешних периферийных государственных образований, которые являются квазигосударственными образованиями, не предполагает каких-то выводов из происходящих там событий. Во-первых, как на Украине, так и в Казахстане некому делать эти выводы. А во-вторых, сама ситуация и природа этих людей, у которых оказалась в руках власть, не предполагает в принципе размышления на подобную тему», – сказал он.

Андрей Ваджра подчеркнул, что победа в Казахстане временная – как только российские войска уйдут, Запад вновь попытается устроить переворот.

«Тот клан в Казахстане, который отбился благодаря помощи России, ситуацию не изменил. Ситуация осталась прежней, он там всё равно на птичьих правах. Американцы уберут их, это вопрос времени. Это только Лукашенко начал понимать, что без России Белоруссию сожрут. Казахские клановые вожди пока этого не поняли, они думают, что всё – от Назарбаева избавились, и «теперь мы любимые жены американцев». Они не понимают, что сейчас нож от горла убрали, но это только до времени. И Москва не может ничего сделать. Вот в Казахстане назначили министра информации – шизоида, которого можно спокойно на любую должность в Киеве назначать. Он ничем не отличается от придурков «Свободы» и всех остальных. И вот его назначили. Это говорит, что ситуация не изменилась. Сейчас мы войска выводим, и Казахстан опять отдаётся на разграбление. И что там будет – никому неизвестно. В лучшем случае при следующей попытке мы зайдём так, чтобы уже оттуда не выходить. Но, опять-таки, не факт», – добавил эксперт.