Ваджра: Это не цензура, украинцы сами не хотят видеть правду

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Массовое сознание украинцев полностью находится в виртуальном мире, где тысячи погибших солдат являются признаком «перемоги», а не проигрыша в противостоянии с Россией. Критическое мышление парализовано настолько, что сопоставить одно с другим разум не способен.

Об этом в программе «Политотдел» на канале «Крым 24» заявил главный редактор портала «Альтернатива» Андрей Ваджра, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Основная масса украинских граждан, которые там остались, не видит действительную реальность не потому, что она не может её увидеть. При желании всё в доступе и можно получить, поскольку полностью закрыть невозможно. Но они не хотят её видеть эту реальность. У них сейчас там полный психоз: им рассказывают об успешных вещах на фронте, говорят, что там «перемога за перемогой», но показать реально ничего не могут. И на этом фоне идут эти бесконечные ряды могил на украинских кладбищах. Могилы, могилы, могилы, а сверху сидит Зеленский – «перемога, перемога». И они не знают, что там на фронте, но они видят ряды могил с флагами. И тут способность мышления нарушена: если начальник сказал, что «перемога», понятное дело, что «перемога». А могилы, ну, что могилы… У них это не совмещается, одно с другим не соединяется в мыслительном процессе», – считает Ваджра.

Он напомнил, что только недавно в Ивано-Франковской области была объявлена всеобщая мобилизация.

«То есть могилы, могилы, могилы, кладбища, кладбища, кладбища, и только сейчас всеобщая мобилизация. Замечательно, но у них не складывается. То есть, когда им говорят: ребята, вы знаете, что эти все могилы, которые вы видите, и эта непрерывная мобилизация, которую народ назвал «могилизацией», они связаны? Именно связаны одно с другим, что украинская армия не может противостоять российской, несёт колоссальные потери, её просто истребляют этих мужиков украинских, которые вылавливают и туда закидывают. Их просто истребляют, потому что они не способны, оказывается, воевать. Нет оружия достаточного, нет подготовки. Подготовить реально бойца за три недели, за месяц, невозможно. Особенно, в какой-нибудь Британии. Вы что, смеётесь что ли? Вы нашли великих воителей в Британии или Франции? Ну слушайте, включите мозг. Но, опять-таки, а что включать? Включать-то нечего», – считает эксперт.

По его словам, связать в единую последовательную систему доводов и выводов украинское общество не способно. Поэтому могилы не связываются с войной, непрерывная мобилизация не связывается с войной, забитые больницы и госпитали с изувеченными ранеными не связываются с войной. Но есть «перемога» отдельно от всей той реальности, которую они видят.